Stellantis richiama 154.000 Plug-in: divieto di parcheggio al chiuso

Stellantis ha dovuto adottare un richiamo importante che coinvolge oltre 154.000 veicoli elettrici plug-in dei modelli Jeep Wrangler e Jeep Grand Cherokee per un probabile difetto alla batteria ad alta tensione. Per prevenire il rischio di incendio, come riporta anche l’NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration) si è fatto ricorso a una misura molto frequente quando si tratta di richiami di auto elettriche con problemi alla batteria con difetti o rischio di corto circuito e thermal runaway: parcheggiare le auto all’aperto e distanti da veicoli ed edifici e non ricaricare finché non si risolve il problema.

IL RISCHIO DI INCENDIO JEEP WRANGLER E JEEP GRAND CHEROKEE

Il richiamo è stato emesso a causa della possibilità di guasti interni nelle batterie ad alto voltaggio, che potrebbero causare incendi non solo durante la guida, ma anche mentre il veicolo è in sosta. Per questo motivo, la NHTSA ha raccomandato ai proprietari di Jeep Wrangler (2020-2024) e Jeep Grand Cherokee (2022-2024) coinvolti di parcheggiare le loro auto all’aperto, lontano da edifici e altri veicoli. Questa misura precauzionale è spesso ritenuta fondamentale per prevenire danni a strutture e altre vetture nel caso di un eventuale incendio. E stata adottata tra i primi Costruttori da General Motors dopo i primi incendi delle Chevrolet Volt.

NHTSA: NIENTE RICARICA FINO ALLA RIPARAZIONE

Oltre a raccomandare il parcheggio all’aperto, la NHTSA consiglia ai proprietari di non caricare le auto fino a quando non saranno stati controllati e riparati. “Perché il rischio di incendio è maggiore in una batteria carica”, scrive l’NHTSA. Sebbene queste misure possano risultare fastidiose, sono necessarie per garantire la sicurezza dei proprietari. A tal proposito va ricordato che se da un lato le auto Plug-in possono funzionare anche quando la batteria è scarica, a meno di avarie specifiche, i consumi possono essere notevolmente maggiori, come è emerso da questo test indipendente. Restano poi le difficoltà oggettive ad assicurarsi che l’auto sia sempre isolata quando parcheggiata all’aperto.

VEICOLI COINVOLTI NEL RICHIAMO JEEP WRANGLER E GRAND CHEROKEE PLUG-IN

Il richiamo riguarda specificamente 118.230 Jeep Wrangler PHEV e 35.802 Jeep Grand Cherokee PHEV. “Ad oggi sono stati segnalati due presunti feriti. I veicoli interessati potrebbero essere stati costruiti con una batteria ad alto voltaggio che potrebbe guastarsi internamente.”, afferma l’NHTSA

Per risolvere il problema i concessionari Stellantis aggiorneranno il software del modulo di controllo della batteria, una misura che dovrebbe prevenire ulteriori guasti e monitorare meglio le condizioni del pacco batteria. Se il veicolo risulta effettivamente a rischio dopo l’ispezione, i concessionari provvederanno a sostituire la batteria ad alto voltaggio difettosa. Questo intervento sarà ovviamente effettuato senza costi per i proprietari dei veicoli richiamati.