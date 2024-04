Richiamo Renault MASTER e-TECH: batteria HV difettosa

Il richiamo Renault MASTER e-TECH diffuso tramite il portale Safety Gate del Rapex è stato deciso per prevenire il rischio di cortocircuito e incendio alla batteria di trazione ad alta tensione del VAN elettrico per un’anomalia di produzione. Ecco i dettagli del richiamo diffusi dal Rapex (European Rapid Alert System for non-food consumer products) e i mezzi da controllare.

RICHIAMO RENAULT MASTER E-TECH A RISCHIO INCENDIO

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. In genere sono gli stessi produttori – come nel caso di Renault – a segnalare alle autorità le azioni di richiamo necessarie per problemi di difettosità (o contraffazione) di prodotti da ritirare dal mercato o da richiamare per i controlli. La segnalazione A12/00857/24 è partita dalla Spagna e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incendio.

RENAULT MASTER E-TECH DA CONTROLLARE CON IL RICHIAMO

L’avviso sul portale Safety Gate della Commissione europea, riporta i dettagli del richiamo Renault MASTER e-TECH. Il difetto segnalato alla batteria agli ioni di litio coinvolge questi mezzi:

Renault MASTER e-TECH con data di produzione dal 20 giugno 2022 al 2 maggio 2023 ;

con data di produzione ; Omologazione Renault numero e2*2007/46*0348*07 (MAEVA); e2*2007/46*0740*02, e2*2007/46*0740*04 (MAEVB);

numero e2*2007/46*0348*07 (MAEVA); e2*2007/46*0740*02, e2*2007/46*0740*04 (MAEVB); codice del richiamo Renault 0E84.

RICHIAMO MASTER E-TECH PER UN DIFETTO DELLA BATTERIA

Il bollettino della Commissione europea, riporta che il potenziale rischio d’incendio per il Renault MASTER E-TECH si potrebbe verificare perché “Possono mancare le valvole di regolazione della pressione, il che può provocare un cortocircuito nella batteria di trazione, creando rischio di incendio. Il prodotto non è conforme al regolamento relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e dei sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli”.