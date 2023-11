Richiamo Jeep Wrangler 4xe dopo 8 incendi: ricarica sconsigliata

Stellantis ha emesso un richiamo per i fuoristrada Jeep Wrangler 4xe Plug-in dopo l’incendio di otto veicoli per surriscaldamento della batteria agli ioni di litio. Secondo le informazioni pubblicate in una nota ufficiale del Costruttore, il richiamo delle Wrangler 4xe è solo precauzionale e serve ad individuare le auto che richiedono effettivamente un intervento di riparazione. Tuttavia, nell’attesa a tutti i clienti è sconsigliata la ricarica e richiesto di parcheggiare lontano da altri veicoli o abitazioni.

45 MILA JEEP WRANGLER PLUG-IN RICHIAMATE PER RISCHIO DI INCENDIO

Il richiamo della Jeep Wrangler 4xe Plug-in è stato motivato da un potenziale problema alla batteria ad alta tensione, identificato come la causa degli incendi verificatisi. Stellantis ha comunicato che il totale dei veicoli da controllare include:

32.125 negli USA .

negli . 3.856 in Canada .

in . 9.249 fuori dal Nord America.

Il richiamo riguarda esclusivamente i modelli Wrangler 4xe 2021 – 2024. La nota ufficiale di Stellantis, riporta che il problema è emerso durante un’indagine interna legata a 8 incendi di veicoli che si sono verificati di recente. “Tutti erano parcheggiati e spenti, mentre sei erano collegati ai caricabatterie”.

COSA PREVEDE IL RICHIAMO DELLA JEEP WRANGLER 4XE PLUG-IN

Il richiamo delle Jeep Wrangler 4xe Plug-in a rischio incendio prevede due operazioni:

L’ aggiornamento del software che gestisce le funzioni della batteria ad alta tensione;

che gestisce le funzioni della batteria ad alta tensione; In caso di segnalazione di errori e anomalie, l’officina procederà alla sostituzione della batteria ad alta tensione.

Stellantis stima che solo l’1% dei veicoli richiamati possa essere affetto dal problema. Intanto però ha fatto precise raccomandazioni di sicurezza a tutti i clienti. “I veicoli possono essere guidati. Tuttavia, la Società consiglia ai proprietari di astenersi dal ricaricare questi veicoli ibridi e di parcheggiarli lontano da strutture e altri veicoli, fino a quando non verranno riparati”.

IL RECENTE RICHIAMO DELLA WRANGLER 4XE PER IL FUSIBILE BATTERIA

La Jeep Wrangler Wrangler 4xe Plug-in, era già stata richiamata a maggio 2023, sempre per il rischio di incendio dovuto a surriscaldamento. Tuttavia, come specificato nel bollettino del richiamo NHTSA, il problema era legato al montaggio del fusibile di sicurezza della batteria. Anche in quel caso, la sostituzione della batteria sarebbe scattata solo in presenza di evidenti segni di surriscaldamento e bruciature nella zona interessata. Diversamente, invece, l’errato montaggio del fusibile sarebbe stato risolto solo con la sostituzione dei componenti di collegamento del fusibile della batteria ad alta tensione. Tuttavia, i due richiami sembrano essere totalmente distinti e non collegati.