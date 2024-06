Porsche richiama tutte le Taycan per un problema ai freni

Porsche ha annunciato un richiamo globale per tutti i modelli Taycan prodotti dal 2020, a seguito dell’identificazione di un potenziale problema ai freni su un numero limitato di veicoli. Questo intervento, sebbene cautelativo, dimostra l’impegno della Casa automobilistica tedesca verso la sicurezza dei propri clienti, in aggiunta ai test di validazione, come quelli che vi abbiamo mostrato al Nardò Technical Center.

IL PROBLEMA IDENTIFICATO AI FRENI DELLE PORSCHE TAYCAN

L’analisi interna di Porsche ha evidenziato un problema con i tubi dei freni anteriori, dove su alcuni veicoli sono state riscontrate crepe che causano la fuoriuscita di liquido frenante. Questo problema, se presente, può ridurre la pressione dei freni e, di conseguenza, l’efficacia del sistema frenante.

Nonostante l’azienda sostenga che le Taycan rimangano sicure da guidare, ha deciso di procedere con il richiamo per garantire la massima sicurezza. In futuro problemi simili legati al liquido frenante non ci saranno più con l’adozione di massa di sistemi frenanti by wire senza circuito idraulico.

ESTENSIONE DEL RICHIAMO PORSCHE TAYCAN

Il richiamo riguarda tutte le Porsche Taycan prodotte fino ad oggi, che ammontano a oltre 150.000 unità vendute in tutto il mondo dal lancio nel 2020. Porsche non ha specificato il numero esatto di veicoli interessati dal difetto, ma ha dichiarato che meno dell’1% delle vetture vendute ha manifestato il problema.

I proprietari delle Taycan riceveranno una comunicazione ufficiale per portare i loro veicoli presso i concessionari autorizzati per la sostituzione del tubo dei freni anteriori. La riparazione richiederà circa due ore e sarà eseguita gratuitamente. Nel frattempo Porsche ha ridisegnato i tubi con una nuova lunghezza per garantire che il problema non si ripresenti.

DICHIARAZIONI DI PORSCHE SUL PROBLEMA AI FRENI

Kevin Giek, project manager della Taycan, nella foto sopra, ha sottolineato che “la sicurezza è la nostra massima priorità, quindi abbiamo deciso di ottimizzare i tubi dei freni sull’asse anteriore”. Come riporta Autocar, Giek ha aggiunto che i casi segnalati finora sono avvenuti principalmente quando le auto erano ferme, con il messaggio di avviso che appariva per lo più quando il veicolo non era in movimento.

Porsche ha condotto oltre cinque milioni di miglia di test con la Taycan, anche in condizioni estreme, senza riscontrare questo problema prima del lancio. Tuttavia, le prime segnalazioni hanno spinto l’azienda a effettuare un’analisi approfondita della qualità e a sviluppare un nuovo design robusto per i tubi dei freni, anche se non necessario.