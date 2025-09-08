Pneumatici Fulda Ecocontrol richiamati per difetti di produzione
Fulda richiama gli pneumatici EcoControl HP2 XL per rischio di deformazione del battistrada
Fulda richiama gli pneumatici EcoControl HP2 XL per rischio di deformazione del battistrada
Un lotto di pneumatici Fulda prodotti in Slovenia nel 2024 e venduti online presenta rischi di sicurezza con possibile perdita di controllo del veicolo. Il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi (Rapex) ha diramato un comunicato urgente riguardante gli pneumatici Fulda EcoControl HP2 XL. Il lotto interessato è identificato con la marcatura DOT 1H378 JAFR 4524, corrispondente alla misura 225/50R18 99W, prodotto nella settimana 45 del 2024 nello stabilimento sloveno del marchio. Gli pneumatici sono stati immessi sul mercato principalmente attraverso canali di vendita online.
IL PROBLEMA TECNICO E I RISCHI PER LA SICUREZZA
Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. La segnalazione SR/03146/25 è stata notificata dal Lussemburgo e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incidente.
Secondo quanto riportato nel comunicato, una variazione produttiva ha portato alla possibile deformazione del battistrada, difetto che può compromettere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Questo fenomeno aumenta sensibilmente il rischio di perdita di controllo durante la guida, con potenziali conseguenze gravi in termini di incidenti e lesioni agli occupanti e agli altri utenti della strada.
LE NON CONFORMITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA UE
I test effettuati hanno evidenziato che gli pneumatici del lotto di produzione 4524 coinvolto nel richiamo non rispettano il Regolamento europeo sull’omologazione e la sorveglianza del mercato dei veicoli a motore e dei relativi componenti. La non conformità ha reso necessario un richiamo immediato, in linea con gli standard comunitari che mirano a garantire la sicurezza stradale e la protezione dei consumatori. Le autorità invitano anche i rivenditori a sospendere la commercializzazione e i clienti a verificare attentamente la provenienza dei propri pneumatici.
COSA DEVONO FARE I CONSUMATORI
Gli automobilisti che hanno acquistato o montato pneumatici Fulda EcoControl HP2 XL con le specifiche sopra indicate sono invitati a contattare il rivenditore o il centro assistenza Fulda per la sostituzione gratuita. È fortemente sconsigliato continuare a circolare con le gomme difettose, poiché il rischio di perdita di controllo del veicolo può manifestarsi in maniera improvvisa.