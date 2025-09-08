Pneumatici Fulda Ecocontrol richiamati per difetti di produzione

Un lotto di pneumatici Fulda prodotti in Slovenia nel 2024 e venduti online presenta rischi di sicurezza con possibile perdita di controllo del veicolo. Il sistema europeo di allerta rapida per i prodotti pericolosi (Rapex) ha diramato un comunicato urgente riguardante gli pneumatici Fulda EcoControl HP2 XL. Il lotto interessato è identificato con la marcatura DOT 1H378 JAFR 4524, corrispondente alla misura 225/50R18 99W, prodotto nella settimana 45 del 2024 nello stabilimento sloveno del marchio. Gli pneumatici sono stati immessi sul mercato principalmente attraverso canali di vendita online.

IL PROBLEMA TECNICO E I RISCHI PER LA SICUREZZA

Il Rapex è il sistema di allerta rapido che pubblica settimanalmente i bollettini di richiamo di prodotti non alimentari che presentano rischi o problemi di sicurezza per gli utenti. In base al motivo dell’indagine o della segnalazione poi ne consegue un’azione, che può andare dal ritiro alla distruzione dei prodotti. La segnalazione SR/03146/25 è stata notificata dal Lussemburgo e classificata come un difetto che potrebbe aumentare il rischio d’incidente.

Secondo quanto riportato nel comunicato, una variazione produttiva ha portato alla possibile deformazione del battistrada, difetto che può compromettere l’aderenza e la stabilità del veicolo. Questo fenomeno aumenta sensibilmente il rischio di perdita di controllo durante la guida, con potenziali conseguenze gravi in termini di incidenti e lesioni agli occupanti e agli altri utenti della strada.

LE NON CONFORMITÀ RISPETTO ALLA NORMATIVA UE

I test effettuati hanno evidenziato che gli pneumatici del lotto di produzione 4524 coinvolto nel richiamo non rispettano il Regolamento europeo sull’omologazione e la sorveglianza del mercato dei veicoli a motore e dei relativi componenti. La non conformità ha reso necessario un richiamo immediato, in linea con gli standard comunitari che mirano a garantire la sicurezza stradale e la protezione dei consumatori. Le autorità invitano anche i rivenditori a sospendere la commercializzazione e i clienti a verificare attentamente la provenienza dei propri pneumatici.

COSA DEVONO FARE I CONSUMATORI

Gli automobilisti che hanno acquistato o montato pneumatici Fulda EcoControl HP2 XL con le specifiche sopra indicate sono invitati a contattare il rivenditore o il centro assistenza Fulda per la sostituzione gratuita. È fortemente sconsigliato continuare a circolare con le gomme difettose, poiché il rischio di perdita di controllo del veicolo può manifestarsi in maniera improvvisa.