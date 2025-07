Mercedes GLE: la condensa del climatizzatore può fare danni

Mercedes-Benz ha avviato un’azione di richiamo che coinvolge i modelli GLE e GLS serie 167 per un’anomalia tecnica che potrebbe compromettere l’affidabilità dell’impianto elettrico di bordo. Il problema riguarda il sistema di climatizzazione, nello specifico i tubi di scarico dell’acqua di condensa, il cui posizionamento potrebbe causare ristagni d’acqua in aree sensibili del veicolo.

RISCHIO CORTOCIRCUITI: I DETTAGLI DEL GUASTO

I veicoli coinvolti nelle verifiche sarebbero quelli prodotti tra il 2018 e il 2021. Secondo quanto riportato in un bollettino tecnico pubblicato da Hella, l’acqua di condensa, se non correttamente drenata, può raggiungere componenti elettrici interni, innescando fenomeni di ossidazione, correnti parassite e persino cortocircuiti. Se non si rimedia al problema, può verificarsi il malfunzionamento di centraline, sensori e altri dispositivi elettronici vitali per il corretto funzionamento dell’auto.

L’IMPORTANZA DEL CONTROLLO IN OFFICINA

Il costruttore ha predisposto un richiamo preventivo per verificare e correggere il posizionamento dei tubi incriminati. È fondamentale che i proprietari dei veicoli interessati si rivolgano a una concessionaria Mercedes o a un’officina autorizzata per accertarsi che l’intervento sia effettuato seguendo le disposizioni del costruttore. In caso contrario, il rischio di danni elettronici gravi e costosi è reale, soprattutto nei climi più umidi o dopo lunghi periodi di utilizzo del climatizzatore, soprattutto d’estate.

COME SAPERE SE IL PROPRIO VEICOLO È COINVOLTO

I clienti possono verificare se il proprio veicolo è soggetto al richiamo contattando l’assistenza clienti Mercedes-Benz o consultando la sezione “Richiami” sul sito ufficiale Mercedes. In caso di anomalie, come spie di avaria accese o funzionamento irregolare del climatizzatore, è consigliabile un controllo tempestivo in officina.