Hyundai e Kia: 3 milioni di auto USA richiamate per rischio incendio

Hyundai Motor America e Kia America hanno emesso due richiami con obbligo per i proprietari di parcheggiare all’aperto finché non saranno riparati. Il richiamo stavolta non ha nulla a che vedere con i rischi d’incendio della Chevrolet Bolt che spinsero la National Highway Transport Safety Administration (NHTSA) a imporre la stessa misura. Tuttavia il richiamo coinvolge oltre 3,3 milioni di veicoli ed è legato a un difetto del sistema antibloccaggio ruote ABS. Ecco tutti i dettagli del caso.

I MODELLI HYUNDAI E KIA A RISCHIO INCENDIO DA RICHIAMARE

Il richiamo di Hyundai e Kia negli USA si estende a una vasta gamma di modelli prodotti tra il 2010 e il 2015. Tra questi troviamo popolari modelli Hyundai:

Accent 2012-2015

Azera 2012-2015

Elantra 2011-2015

Elantra Coupe 2013-2015

Equus 2014-2015

Genesis 2011-2015 Coupé

Santa Fe 2013-2015

Santa Fe Sport 2013

Sonata HEV 2011-2015

Tucson 2010-2013

Tucson Fuel Cell 2015

Veloster 2012-2015

Veracruz 2010-2012.

Con circa 1,64 milioni di veicoli Hyundai e Genesis coinvolti, l’importanza di prendere misure preventive diventa fondamentale.

Anche Kia, con un numero leggermente superiore di veicoli coinvolti, ovvero circa 1,73 milioni, ha evidenziato modelli che vanno dal 2010 al 2017. Tra questi troviamo:

Cadenza 2014-2016

Forte/Forte Koup 2011-2013

K900 2015-2017

Optima 2010-2015

Optima Hybrid 2011-2013

Rio 2011-2017

Rondo 2010

Sorento 2011-2014

Soul-e 2011-2013

Sportage 2010-2013.

DIFETTO AUTO HYUNDAI E KIA CON OBBLIGO DI PARCHEGGIARE ALL’APERTO

La causa del problema è stata ricondotta al modulo del sistema frenante antibloccaggio ruote ABS, che può presentare perdite di liquido dei freni e causare un pericoloso cortocircuito elettrico. Come specifica il bollettino NHTSA, i produttori devono avvertire i proprietari che, fino alla risoluzione del problema, i veicoli richiamati dovrebbero essere parcheggiati all’aperto, lontano da case e altre strutture, sia per prevenire potenziali danni sia per garantire la sicurezza dei cittadini.

MISURE CORRETTIVE DEL RICHIAMO HYUNDAI – KIA

Hyundai – Kia ha già annunciato il suo piano di azione: i proprietari saranno invitati a recarsi presso il concessionario più vicino per sostituire il fusibile del modulo ABS. Fortunatamente, nonostante la gravità del difetto, né Hyundai né Kia sono al corrente di feriti o decessi direttamente collegati a questo specifico problema. Tuttavia, sono stati segnalati diversi incendi e panne associati al difetto. Questa situazione sottolinea l’importanza di affrontare tempestivamente i richiami auto per garantire la sicurezza dei conducenti e degli altri utenti della strada.