Vredestein presenta le nuove Ultrac: 63 misure da 15 a 18 pollici

Le nuove Vredestein Ultrac 2022 ampliano la gamma con misure fino a 18 pollici: le novità e il commento di Auto Zeitung nei test delle gomme estive

Vredestein ha presentato la nuova gamma di pneumatici estivi Ultrac 2022. Si aggiungono 18 nuove misure dai 17 ai 18 pollici ampliando così a 63 diverse dimensioni, la gamma Ultrac da 15 a 18 pollici. Ecco le novità in anteprima.

VREDESTEIN ULTRAC SVILUPPATE NEL CENTRO R&D DI ENSCHEDE

Con l’introduzione delle nuove misure, gli pneumatici estivi premium Vredestein Ultrac vantano il riconoscimento dalla rivista tedesca Auto Zeitung nei test indipendenti sugli pneumatici estivi. Per l’ampliamento della gamma, le Vredestein Ultrac 2022 sono indicate per diverse tipologie di veicoli dalle family car alle auto compatte. Le nuove gomme Ultrac sono state progettata nel centro di ricerca e sviluppo di Apollo Tyres di Enschede, nei Paesi Bassi. “Il forte interesse per gli pneumatici Ultrac fin da quando è stata lanciata la gamma all’inizio del 2021, ci ha spinto a sviluppare queste nuove versioni per ruote più grandi, in modo da rendere il prodotto disponibile per una gamma più ampia di veicoli”, ha spiegato Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres.

NOVITA’ VREDESTEIN ULTRAC 2022

“Grazie al lavoro dei nostri ingegneri del settore di ricerca e sviluppo, lo pneumatico offre standard superiori di maneggevolezza, comfort e riduzione del rumore in un mercato competitivo come quello degli pneumatici estivi”. Apollo Tyres sottolinea che questo risultato è possibile grazie a:

– una cavità dello pneumatico migliorata da una superficie d’appoggio più squadrata;

– un disegno del battistrada più rigido;

– una nervatura centrale con scanalature laterali paraboliche.

Le nuove Vredestein Ultrac 2022 migliorano la risposta e la precisione dello sterzo, per un’esperienza di guida sicura e dinamica con un’ottimizzazione della resistenza al rotolamento ed efficienza dei consumi.

VREDESTEIN ULTRAC 2022 NEI TEST AUTO ZEITUNG

Nel test di Auto Zeitung sono stati valutati gli pneumatici di 10 diversi produttori diversi, effettuando numerosi test, tra cui comportamento in caso di aquaplaning, prestazioni di frenata su superfici bagnate e resistenza al rotolamento. Le gomme Vredestein Ultrac hanno ricevuto la menzione “molto consigliate” per l’utilizzo in condizioni meteorologiche variabili. Secondo Auto Zeitung: “il nuovo Ultrac garantisce il massimo controllo in caso di aquaplaning e offre la massima maneggevolezza”, rispetto agli altri pneumatici testati.