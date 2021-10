Vredestein All season: 25 nuove misure da 15 a 22 pollici

Gli pneumatici All season Vredestein ampliano l’offerta delle misure, per la prima volta fino a 22 pollici di diametro. Ecco tutte le novità

Il cambio gomme invernali si avvicina e per molti automobilisti questo comporta il passaggio agli pneumatici All season. Vredestein ha annunciato un ampliamento della gamma da 15 a pollici per riuscire a soddisfare la maggior parte dei veicoli circolanti. Ecco le novità sulle gomme 4 stagioni Vredestein 2021.

PNEUMATICI ALL SEASON 2021: INTERESSANO AL 76% DEGLI ITALIANI

In condizioni di guida invernale non estrema, gli pneumatici All season rappresentano una soluzione ottimale per guidare in sicurezza senza lo scomodo del cambio gomme invernali 2 volte l’anno. Secondo un sondaggio realizzato da Apollo Tyres, il gruppo indiano proprietario del brand Vredestein, il 76% degli italiani è orientato agli pneumatici All season di fronte al cambio gomme. Un risultato che non sorprende visto l’andamento generale delle vendite di pneumatici auto in Europa. “I proprietari di auto non vogliono cambiare gli pneumatici più volte all’anno, quindi cercano un prodotto sicuro in tutte le condizioni atmosferiche, anche in caso di pioggia torrenziale e ghiaccio”, afferma Yves Pouliquen, Sales & Marketing Director di Apollo Tyres Europe.

NOVITA’ PNEUMATICI ALL SEASON VREDESTEIN 2021

“La gamma di pneumatici All season Vredestein 2021 sarà ampliata per soddisfare la richiesta di un segmento di mercato in crescita”. L’azienda infatti introdurrà 25 nuove misure di pneumatici per ruote di diametro compreso tra 15 e 22 pollici. Al centro di questo aggiornamento ci sono i Vredestein All-season Quatrac (per family car, auto compatte e SUV), Quatrac Pro (per auto ad alte prestazioni e SUV) e Comtrac 2 all-season+ (per veicoli commerciali).

MISURE GOMME 4 STAGIONI VREDESTEIN 2021

“Le nuove misure degli pneumatici Vredestein All-season ci aiuteranno a soddisfare questa richiesta del mercato e ci consentiranno di consolidare la nostra posizione”, ha dichiarato Pouliquen. Le novità in dettaglio riguarderanno:

– Quatrac, disponibile nelle misure da 15 e 16 pollici e con 8 nuove misure per cerchi da 15 pollici;

– Quatrac Pro, disponibile in diverse misure per ruote da 17 a 21 pollici di diametro. In autunno arriveranno 11 nuove misure aggiuntive e per la prima volta, anche quelle da 22 pollici di diametro;

– Comtrac 2 all-season+, sviluppato per veicoli commerciali leggeri sarà disponibile in altre 6 nuove misure, oltre quelle da 15 a 17 pollici già in commercio.