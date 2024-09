Volvo Tire Care: la garanzia sulle gomme anche in caso di danni

Volvo Car Italia, in collaborazione con Real Garant Versicherung AG, ha introdotto il programma Volvo Tire Care, una garanzia sugli pneumatici dei veicoli nuovi Volvo. L’iniziativa mette al sicuro gli utilizzatori delle auto Volvo dagli imprevisti che possono verificarsi durante la guida per forature, tagli o danneggiamenti alle gomme. Ecco come funziona.

GARANZIA PNEUMATICI VOLVO TIRE CARE

Il programma Volvo Tire Care si estende per un periodo di 3 anni dalla prima immatricolazione del veicolo, e include la sostituzione degli pneumatici danneggiati in seguito a eventi accidentali come:

forature;

rotture;

urti;

esplosioni;

Il programma prevede un massimo di due sostituzioni durante il periodo di validità, offrendo quindi una garanzia tangibile contro gli imprevisti più comuni. Uno degli aspetti che rendono il Volvo Tire Care particolarmente vantaggioso è la sua applicazione sia agli pneumatici estivi montati di fabbrica sia a un secondo set di pneumatici, qualora il cliente opti per gomme invernali o all-season. Quindi è una copertura completa indipendentemente dalla stagionalità.

VOLVO CI METTE ANCHE IL SECONDO PNEUMATICO SE È NECESSARIO

La sostituzione degli pneumatici Volvo in garanzia non si limita al semplice rimpiazzo della gomma danneggiata. Nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, sia necessario sostituire anche il secondo pneumatico montato sullo stesso asse, il programma copre integralmente anche questo intervento. Va ricordato, infatti, che è obbligatorio circolare con pneumatici con le stesse caratteristiche almeno su ogni asse, oltre a rispettare codici e misure previsti sul libretto.

DOVE E’ VALIDA LA GARANZIA VOLVO TIRE CARE

La garanzia Volvo Tire Care copre i costi legati all’acquisto dei nuovi pneumatici, le spese relative al montaggio, equilibratura, bilanciatura e gonfiaggio, garantendo così un servizio completo e senza costi nascosti.

Un altro aspetto importante è la semplicità con cui il servizio viene attivato, spiega la Casa auto. La copertura Volvo Tire Care entra in vigore automaticamente alla data della prima immatricolazione del veicolo, senza che il cliente debba effettuare alcuna operazione o richiesta. Il proprietario del veicolo potrà beneficiare della garanzia rivolgendosi esclusivamente ai concessionari e riparatori autorizzati Volvo, assicurandosi così un intervento eseguito secondo gli elevati standard qualitativi del marchio.

La copertura, inoltre, si estende a tutti i Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi Svizzera, San Marino e Città del Vaticano, offrendo un livello di protezione globale per chi viaggia all’estero.