Vendite pneumatici auto UE: +13% nel Q3 grazie agli AllSeason

L’European Tyre and Rubber Manufacturers’ Association (ETRMA) ha recentemente pubblicato i dati aggiornati relativi alle vendite di pneumatici di ricambio nel terzo trimestre del 2024, dando un quadro chiaro delle dinamiche di mercato per differenti segmenti di veicoli. Il report evidenzia non solo le variazioni nelle vendite, ma anche il contesto economico e le tendenze di lungo periodo, fondamentali per comprendere la domanda attuale nel settore degli pneumatici. Quello che emerge dall’ultimo bilancio, è che le vendite di pneumatici auto AllSeason nel Q3 e nei primi 9 mesi dell’anno hanno dato una forte spinta al settore, diversamente da quanto avviene nei settori di pneumatici per altri veicoli.

AUMENTO VENDITE PNEUMATICI QUATTRO STAGIONI

Nel segmento dei veicoli per uso privato si osserva un miglioramento delle vendite di pneumatici auto di ricambio nel corso dei primi tre trimestri del 2024. Questa crescita è attribuita in larga parte alla crescente adozione degli pneumatici All Seasons, che continuano a guadagnare popolarità grazie alla loro versatilità e alla capacità di soddisfare le condizioni climatiche variabili in Europa. Tuttavia, secondo l’analisi dell’ETRMA, questo recupero parte da una base bassa: nei primi tre trimestri del 2023, le vendite erano infatti diminuite dell’8% rispetto all’anno precedente. Nonostante il progresso registrato, le vendite nel segmento Consumer restano inferiori ai livelli pre-pandemici, con una riduzione del 6% rispetto allo stesso periodo del 2019, che si traduce in media in una crescita media del 5% nel Q3 2024. Nello specifico le vendite Q3 per segmento risultano:

Pneumatici estivi

Pneumatici invernali

Pneumatici AllSeason

PNEUMATICI TRUCK: VENDITE IN CALO E PRESSIONE ECONOMICA IN AUMENTO

D’altra parte, la situazione per il segmento dei veicoli commerciali pesanti (Truck) appare più critica. Le vendite di pneumatici di ricambio per i camion e bus continuano a risentire delle sfide economiche e della ridotta domanda nel settore del trasporto pesante, nonostante il contesto favorevole creato dalla ripresa di altre aree economiche.

Nei primi tre trimestri del 2024, il segmento Truck registra ancora una performance negativa rispetto al periodo precedente, confermando un trend discendente iniziato nel 2023, con una diminuzione delle vendite del 17% rispetto al 2022. Anche per questo settore, i volumi rimangono significativamente inferiori rispetto al 2019, con una contrazione dell’11%. Le vendite di pneumatici Truck e Bus nel Q3 2024 aumentano del 2%, riducendo quindi a -2% il saldo sui 9 mesi dell’anno

ANALISI ETRMA DEL TERZO TRIMESTRE DEL 2024

L’analisi del terzo trimestre 2024 mostra un miglioramento su base annuale in tutti i segmenti di prodotto. Tale risultato è principalmente dovuto alla bassa performance registrata nel terzo trimestre del 2023. “L’evoluzione del terzo trimestre 2024 è positiva rispetto al terzo trimestre 2023 in tutte le linee di prodotto, principalmente a causa di una debole performance nel terzo trimestre 2023″, ha dichiarato Adam McCarthy, Segretario Generale di ETRMA.