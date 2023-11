Pneumatici di ricambio in calo: -6% le vendite nel Q3 2023

L’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) ha pubblicato il bilancio vendite di pneumatici di ricambio in Europa relative al Q3 2023. Una panoramica dettagliata di questi dati rivela dinamiche complesse e sfide significative per il settore, confermando una tendenza negativa che ha caratterizzato gran parte dell’anno. Nel terzo trimestre 2023, il calo delle vendite impatta anche sugli pneumatici 4 stagioni, che nelle precedenti rilevazioni, mantenevano un trend positivo. Ecco tutti i dati in dettaglio.

FLESSIONE DEL 6% NELLE VENDITE DI PNEUMATICI DI RICAMBIO

Il terzo trimestre ha segnato una contrazione del 6% nelle vendite di pneumatici di ricambio (54,291 milioni di unità) rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Un declino significativo che riflette una serie di fattori, dalla crescente incertezza economica globale a dinamiche specifiche del settore.

La persistente incertezza economica ha gettato un’ombra sul settore, alimentando una cautela tra i consumatori e influenzando le decisioni d’acquisto, tra cui la sostituzione degli pneumatici auto. La complessa interazione di questi fattori ha contribuito a creare un contesto sfidante per i produttori di pneumatici europei. Non solo il settore auto, ma anche quello dei trasporti pesanti ha registrato una battuta d’arresto, con una variazione negativa del 7% nelle vendite di pneumatici per autocarri e autobus.

VENDITE PNEUMATICI DI RICAMBIO IN EUROPA Q3 2023

I dati di vendite degli pneumatici di ricambio in Europa sono così distribuiti tra le diverse tipologie nel Q3 2023 rispetto all’anno precedente:

estivi per auto : -1%;

per : -1%; all season per auto : -14%;

per : -14%; invernali per auto : -14%;

per : -14%; truck & bus : -7%;

: -7%; agro : -21%;

: -21%; moto e scooter: -20%.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

SETTORE ALLE PRESE CON DINAMICHE COMPLESSE

Adam McCarthy, segretario generale di ETRMA, dichiara attraverso un comunicato stampa dell’associazione: “La flessione del mercato riflette una complessa interazione di fattori, come i continui aumenti del costo delle materie prime, dell’energia, della logistica e della manodopera”. Questi fattori hanno portato ad “un calo significativo della domanda che probabilmente sta causando una corrispondente riduzione delle scorte”.