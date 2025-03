Test pneumatici estivi 235/35 R19: la classifica Auto Bild 2025

Il test degli pneumatici estivi condotto da Auto Bild ha visto confrontarsi alcuni dei principali produttori di gomme per auto sportive nella misura 235/35 R19. Tra i Brand coinvolti nelle prove troviamo i colossi del settore come Continental, Goodyear, Michelin e Pirelli, che si sono sfidati con i loro modelli più recenti SportContact 7, Eagle F1 Asymmetric 6, Pilot Sport 4S e il P Zero PZ4. Firestone e Vredestein hanno rappresentato una via di mezzo rispetto ai brand più economici Double Coin e Triangle. Acquistare pneumatici costosi assicura anche avere la migliore aderenza, sia sul bagnato che sull’asciutto? Ecco i risultati del test di Auto Bild e i link agli pneumatici che si possono acquistare anche su Amazon a prezzi scontati. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

MODALITÀ DI PROVA TEST PNEUMATICI ESTIVI 235/35 R19

Il test ha coperto vari aspetti cruciali per gli pneumatici estivi, con prove su pista asciutta e bagnata, resistenza al rotolamento, rumore di rotolamento e prestazioni in caso di aquaplaning.

L’Audi TT, impiegata nel test ha permesso di analizzare in modo approfondito come ciascun pneumatico si comporta in condizioni di guida reali, simili a quelle che si possono incontrare sulle strade europee.

RISULTATI TEST PNEUMATICI ESTIVI 235/35 R19 SU ASCIUTTO

Il primo test ha riguardato la maneggevolezza su pista asciutta, un elemento fondamentale per le auto sportive. I tempi sul giro e le valutazioni soggettive hanno evidenziato che i Conti SportContact 7, i Michelin Pilot Sport 4S, i Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, i Pirelli P Zero PZ4 e i Vredestein Ultrac Pro hanno ottenuto i migliori risultati, mostrando prestazioni simili tra di loro. Questi modelli si sono distinti per la loro agilità nelle curve, la reattività e la stabilità, rendendoli ideali per chi cerca prestazioni da pista anche nella guida su strada.

Al contrario, i Double Coin e i Triangle sono stati decisamente più indietro. La loro maneggevolezza nelle curve è stata inferiore, con un comportamento più impacciato che ha compromesso l’esperienza di guida, rendendo questi pneumatici meno adatti a veicoli ad alte prestazioni.

RESISTENZA AL ROTOLAMENTO E CONSUMI DI CARBURANTE

La resistenza al rotolamento è stata un altro parametro di grande interesse, soprattutto per valutare l’efficienza nei consumi. In questo test, Firestone ha ottenuto il miglior punteggio, dimostrando una notevole efficienza che si traduce in un risparmio di carburante significativo, pari a circa il 5% rispetto agli pneumatici più pesanti come i Double Coin. Un buon punteggio in questo test è cruciale per chi cerca una guida più economica, senza compromettere eccessivamente le prestazioni.

Mentre gli pneumatici Conti SportContact 7 hanno mostrato una buona performance in termini di resistenza al rotolamento, producendo però il rumore più elevato tra i testati, il Double Coin si è distinto come il pneumatico più silenzioso, un aspetto importante per chi cerca una guida più confortevole.

RISULTATI TEST DI SICUREZZA PNEUMATICI IN CASO DI AQUAPLANING

Il test di aquaplaning ha mostrato prestazioni contrastanti tra i vari pneumatici. Gli SportContact 7 di Continental e i Pirelli P Zero PZ4 sono stati i migliori in termini di stabilità su pista bagnata. Le auto equipaggiate con questi pneumatici hanno mostrato un eccellente controllo, con l’asse anteriore stabile e la parte posteriore sempre sotto controllo, anche nelle pozzanghere a velocità elevate.

Invece, i Firestone e i Double Coin hanno avuto seri problemi di aderenza in caso di aquaplaning, sia in rettilineo che in curva. Sorprendentemente, Triangle ha offerto una buona performance in termini di spostamento dell’acqua in curva, risultando migliore rispetto ad altri modelli più costosi, come Michelin e Pirelli, che in questo caso non hanno impressionato completamente.

TEST DI FRENATA PNEUMATICI ESTIVI 235/35 R19 SU BAGNATO

La frenata su bagnato è sempre un test critico per la sicurezza. I modelli Continental SportContact 7 e Pirelli P Zero PZ4 si sono distinti con spazi di frenata molto ridotti, intorno ai 40-42 metri, segnando prestazioni eccellenti. Anche Goodyear e Michelin hanno offerto buoni risultati in frenata, con spazi di frenata che si sono mantenuti competitivi.

La Vredestein, pur mostrando una prestazione accettabile, ha comunque mostrato uno spazio di frenata più lungo rispetto ai top di gamma. Tuttavia, la vera sorpresa è venuta dai Triangle e dai Double Coin: il primo ha fallito il test con uno spazio di frenata di oltre dieci metri superiore rispetto ai migliori, mentre il secondo ha raggiunto un pericoloso valore di 69,7 metri, segnalando una potenziale minaccia per la sicurezza in caso di frenata d’emergenza su asfalto bagnato.

GLI PNEUMATICI ESTIVI MIGLIORI PER AUTO SPORTIVE NEL TEST

Alla luce dei risultati del test del magazine tedesco, i modelli migliori per auto sportive nella misura 235/35 R19 secondo Auto Bild sono i Continental SportContact 7, i Pirelli P Zero PZ4 e i Michelin Pilot Sport 4S. Questi pneumatici offrono un ottimo equilibrio tra prestazioni su pista asciutta e bagnata, resistenza al rotolamento e comfort. Se l’efficienza nei consumi è una priorità, il Firestone è la scelta ideale, mentre chi cerca silenziosità nella guida può optare per il Double Coin. Gli pneumatici Triangle e Double Coin, pur offrendo prezzi competitivi, non sono riusciti a competere con i modelli di fascia alta, soprattutto in termini di sicurezza su strada bagnata e prestazioni generali.