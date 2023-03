Test pneumatici estivi 235/35 R19: classifica 2023 di Auto Zeitung

Il magazine tedesco Autozeitung ha messo alla prova 10 modelli di pneumatici estivi nella misura 235/35 R19. Ecco quali sono le gomme estive 235/35 R19 più performanti nel test 2023. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST PNEUMATICI ESTIVI 235/35 R19 DI AUTO ZEITUNG 2023

Il test delle gomme estive di Autozeitung prevede che gli pneumatici da testare siano acquistati solo da rivenditori specializzati indipendenti. Le gomme sono poi state sottoposte a diverse verifiche equipaggiando una Ford Focus ST attraverso circa 500 sostituzioni di pneumatici:

verifica di etichetta, numero DOT , codice fabbrica, paese di produzione, peso, profondità del battistrada e stoccaggio in un luogo fresco, asciutto e privo di luce fino al test;

, codice fabbrica, paese di produzione, peso, profondità del battistrada e stoccaggio in un luogo fresco, asciutto e privo di luce fino al test; handling su asciutto e bagnato;

su asciutto e bagnato; test di aquaplaning con uno strato d’acqua tra 6 e 9 millimetri;

con uno strato d’acqua tra 6 e 9 millimetri; test di frenata su asciutto da 100 km/h;

da 100 km/h; test di frenata su bagnato da 80 km/h;

da 80 km/h; rumorosità e resistenza al rotolamento.

VARIAZIONI DEI PRODUTTORI NELLE GOMME UTILIZZATE PER IL TEST 2023

Prima di vedere nel dettaglio i risultati del test pneumatici estivi 235/35 R19, il magazine tedesco specifica che i produttori hanno adottato alcune variazioni rispetto alle gomme utilizzate nella comparativa:

Continental: nuova omologazione con indice di velocità Y fino a 360 km/h e più grip;

nuova omologazione con Y fino a 360 km/h e più grip; Giti: nuova mescola dall’autunno 2022 con una migliore aderenza sul bagnato dal 5 al 9% e uno spazio di frenata sull’asciutto più breve di circa il 3%;

nuova dall’autunno 2022 con una migliore aderenza sul bagnato dal 5 al 9% e uno spazio di frenata sull’asciutto più breve di circa il 3%; Kumho: mescola del battistrada dal DOT 2522 con maggiore grip;

del battistrada dal DOT 2522 con maggiore grip; Bridgestone, Falken, Goodyear, Michelin, Nexen e Pirelli:nessuna modifica.

RISULTATI DEL TEST PNEUMATICI ESTIVI 235/35 R19

I risultati del test pneumatici estivi 235/35 R19 di Auto Zeitung non prevedono la tradizionale classifica con i giudizi medi in tutte le prove, ma le valutazioni nei test su asciutto e su bagnato. Nei test di frenata su asciutto ci sono circa 4 metri di differenza tra il Continental SportContact7 (31,6 metri e distanza di frenata più breve) e il Giti Sport S2 (35,4 metri e distanza di frenata più lunga, con una velocità residua di 32,8 km/h. Le Michelin CrossClimate2 seguono le più performanti in frenata con appena 0,3 metri in più, risultano molto comode nella prova dello slalom e leggermente più rumorose, ma in testa alle valutazioni sull’efficienza. Ecco i commenti del magazine tedesco sulle altre gomme:

Giti port S2 risulta il migliore per risparmio di carburante;

risulta il migliore per risparmio di carburante; Continental SportContact7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 e Michelin Pilot Sport 5 riescono a conciliare bassa resistenza al rotolamento e aderenza. A seguire il gruppo di testa ci sono Nexen N’Fera Sport SU2, Michelin CrossClimate 2, Giti Sport S2 e Kumho Ecsta PS91 SC.

Classifica test su asciutto pneumatici estivi 235/35 R19:

Continental SportContact7 Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 Bridgestone Potenza Sport Falken Azenis FK520 Michelin Pilot Sport 5 Pirelli P Zero Nexen N’Fera Sport SU2 Michelin CrossClimate 2 Giti Sport S2 Kumho Ecsta PS91 SC

Sul bagnato invece le gomme Falken Azenis FK520 sono brillano, ma ottengono una valutazione media che le pone tra quelle consigliate per il miglior rapporto qualità-prezzo. Gli pneumatici Giti Sport S2 sono nuovamente nelle retrovie per la distanza di frenata su bagnato più lunga (46,6 metri) e una velocità residua di 40 km/h rispetto alle più performanti su bagnato Continental SportContact7 e Bridgestone Potenza Sport. Tra le considerazioni del magazine sono degne di nota queste valutazioni:

Giti S2 risultano molto sicure nella resistenza sul bagnato;

risultano molto sicure nella resistenza sul bagnato; Kumho Ecsta PS91 SC e Nexen N’Fera Sport SU2 risultano soddisfacenti;

Michelin CrossClimate 2 perde punti, secodno il magazine, “perché il profilo a V per ottimizzare la presa sulla neve, riduce la capacità di deflusso dell’acqua e questo impatta anche sulla resistenza all’aquaplaning”.