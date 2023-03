Test pneumatici estivi 225/45 R18: la classifica 2023 di Auto Bild

Il test pneumatici estivi 225/45 R18 di Auto Bild offre una dettagliata e ampia panoramica sulle gomme estive per auto medie più performanti. Il magazine tedesco ha selezionato circa 50 pneumatici di cui ha misurato le prestazioni in frenata su asciutto e bagnato, per poi stilare la classifica delle gomme estive 2023 più consigliate per auto come l’Audi A3, BMW Serie 1 e 2, VW Golf, Seat Leon, Toyota Corolla, Renault Megane. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST 2023 AUTO BILD SU 50 PNEUMATICI ESTIVI 225/45 R18

La comparativa di Auto Bild fa un confronto tra 50 pneumatici estivi 225/45 R18 acquistati direttamente presso rivenditori in forma anonima. Il test ha seguito due prove principali:

la semifinale in cui tutte le 50 gomme sono state messe alla prova nel test di frenata su asciutto da 100 km/h e su bagnato da 80 km/h ;

in cui tutte le sono state messe alla prova nel test di ; la finale, a cui hanno avuto accesso solamente le prime 20 gomme estive con il risultato migliore sommando la distanza di frenata su asciutto + la distanza di frenato su bagnato. A partire da queste gomme è stata definita la classifica degli pneumatici più performanti nelle successive prove di handling, resistenza all’aquaplaning, durata, resistenza al rotolamento e rumore.

PNEUMATICI ESTIVI SCONSIGLIATI PER LA DISTANZA DI FRENATA ECCESSIVA

Prima di vedere la Top 10 delle gomme stive più performanti, vediamo quali sono gli pneumatici estivi peggiori secondo Auto Bild. Gli ultimi 10 nella classifica dei risultati della semifinale sono quelli sconsigliati dal magazine: “i loro spazi di frenata erano significativamente più lunghi rispetto ai migliori pneumatici del test”. Si tratta di:

Semperit Speed-Life 3

Tomason Sportrace

Imperial EcoSport 2

Zeetex HP6000 eco

Rotalla Setula S-Race RU01

Minerva F205

Tracmax X Privilo TX3

Tristar SportPower 2

Triangle Sportex TH201

Zeta Alventi.

Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati dei test della semifinale dalla posizione 11 alla 30.

TOP 10 TEST PNEUMATICI ESTIVI 2023 MISURA 225/45 R18

Ecco invece i risultati del test gomme estive 225/45 R18 con i commenti di Auto Bild, dal risultato peggiore a quello migliore nelle prime 10 posizioni.

10.Fulda Sport Control 2

Pro: bilanciate su bagnato, prezzo;

Contro: frenata su bagnato, sterzo lento;

9.Sava Intensa UHP 2

Pro: frenata su asciutto, prezzo, resistenza al rotolamento;

Contro: sottosterzo su asciutto e bagnato, resistenza all’aquaplaning;

8.Falken Azenis FK520

Pro: guida su strade in salita asciutte, frenata si asciutto e bagnato, rumore;

Contro: aderenza in curva su bagnato;

7.Dunlop Sport Maxx RT 2

Pro: guida su bagnato, resistenza all’aquaplaning, frenata su asciutto;

Contro: sterzo lento su asciutto;

6.Kumho Ecsta PS71

Pro: bilanciamento, manovrabilità, frenata su asciutto e bagnato, prezzo;

Contro: rumore;

5.Bridgestone Turanza 6

Pro: prestazioni equilibrate, resistenza al rotolamento, consumo di carburante;

Contro: costo nella media;

4.GT Radial Sport Active 2

Pro: manovrabilità su asciutto e bagnato, resistenza all’aquaplaning, rapporto qualità-prezzo;

Contro: comportamento su strade curve e in salita su bagnato;

3.Continental PremiumContact 7

Pro: comportamento dinamico, sterzo preciso, durata, consumo di carburante;

Contro: prezzo;

2.Michelin Pilot Sport 5

Pro: comportamento dinamico, sterzo preciso, resistenza all’aquaplaning, frenata su asciutto e bagnato;

Contro: prezzo;

1.Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6