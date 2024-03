Test pneumatici estivi 225/45 R17: classifica 2024 di Auto Zeitung

Il magazine tedesco Auto Zeitung ha messo alla prova 9 modelli di pneumatici estivi nella misura 225/45 R17. Ecco quali sono le gomme estive 225/45 R17 più performanti nel test 2024. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/45 R17 DI AUTO ZEITUNG 2024

Il test delle gomme estive di Auto Zeitung prevede che gli pneumatici da testare siano acquistati solo da rivenditori specializzati indipendenti. Le gomme sono poi state sottoposte a diverse verifiche utilizzando una BMW 120i con motore TwinPower turbo da 178 CV. Ecco di seguito le valutazioni e le prove effettuate presso l’European Proving Grounds di Bridgestone:

verifica di etichetta, numero DOT , codice fabbrica, paese di produzione, peso, profondità del battistrada e stoccaggio in un luogo fresco, asciutto e privo di luce fino al test;

, codice fabbrica, paese di produzione, peso, profondità del battistrada e stoccaggio in un luogo fresco, asciutto e privo di luce fino al test; handling su asciutto e bagnato;

su asciutto e bagnato; test di aquaplaning con uno strato d’acqua tra 6 e 9 millimetri;

con uno strato d’acqua tra 6 e 9 millimetri; test di frenata su asciutto da 100 km/h;

da 100 km/h; test di frenata su bagnato da 80 km/h;

da 80 km/h; rumorosità e resistenza al rotolamento.

RISULTATI CHIAVE DEL TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/45 R17

Come sottolinea il magazine tedesco, gli pneumatici UHP (Ultra High Performance) di tipo touring, difficilmente hanno alternative a prezzi più convenienti. Ciò che gli automobilisti possono scegliere però, grazie anche ai test indipendenti, è un comportamento più sbilanciato verso l’efficienza energetica come resistenza di rotolamento, durata, efficienza carburante (ad esempio Michelin e Bridgestone), il comfort o le prestazioni (ad esempio Continental). Ecco di seguito quali sono le valutazioni nel dettaglio di Auto Zeitung per le singole gomme.

CLASSIFICA TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/45 R17 DI AUTO ZEITUNG 2024

Tutti gli pneumatici dalla quarta posizione all’ultima in questo segmento di mercato, risultano particolarmente simili e si distinguono per poche differenze. Bridgestone e Michelin si distinguono per il risparmio energetico che aiuta a ridurre i consumi. Falken e Maxxis sono meno efficienti, ma superano tutte le prove di sicurezza senza alcuna penalizzazione rispetto agli altri prodotti. Il magazine scrive che:

“Anche lo pneumatico estivo più debole nel test offre una buona protezione contro il temuto aquaplaning in pozzanghere profonde o solchi pieni di acqua piovana”.

in pozzanghere profonde o solchi pieni di acqua piovana”. “In caso di frenata su asciutto da 100 km/h , ci sono solo circa due metri tra la gomma peggiore ( Bridgestone ) e la migliore ( Continental )”.

, ci sono solo circa due metri tra la gomma peggiore ( ) e la migliore ( )”. “Nella frenata su bagnato, invece, la distanza tra Continental (il migliore) e Michelin (il peggiore) aumenta fino a 5,1 m, ovvero più della lunghezza di un veicolo e corrisponde ad una velocità residua di oltre 30 km/h – lo stesso vale per il Vredestein Ultrac”.

Partendo dal 9° al 4°, ci sono Maxxis Premitra 5, Falken ZIEX ZE310 Ecorun, Michelin Primacy 4+, Bridgestone Turanza 6 Enliten, Vredestein Ultrac e Firestone Roadhawk 2. Ecco di seguito i migliori pneumatici del test dal 3° al 1°:

3.Hankook Ventus S1 evo³: “l’elevato potenziale di aderenza e l’equilibrio nelle prove bagnate e asciutte superano la sua resistenza al rotolamento piuttosto elevata”;

2.Pirelli P7 Cinturato: “raggiunge un risultato medio di resistenza al rotolamento e si afferma con le sue ottime prestazioni nelle discipline dinamiche. Chi cerca uno pneumatico estivo eccezionalmente confortevole dovrebbe cercare altrove”;

1. Continental PremiumContact7: “il suo design più orientato alle prestazioni, è solo parzialmente all’altezza della sua pretesa di risparmio energetico. Tuttavia, la sicurezza e il comfort di guida sono fuori ogni dubbio”;