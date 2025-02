Test pneumatici estivi 225/40 R18: la classifica europea 2025

Touring Club Svizzero (TCS), Automobile Club Tedesco (ADAC) e Automobile Club Svizzero (ÖAMTC), hanno valutato 17 modelli di pneumatici estivi nella dimensione 225/40 R18 92Y, evidenziando differenze impressionanti nelle prestazioni di sicurezza. Le conclusioni? Se da un lato 11 pneumatici hanno ottenuto il massimo riconoscimento (“molto consigliato”), dall’altro uno pneumatico si è rivelato pericoloso e fortemente sconsigliato. Ecco tutti i dati in dettaglio, il video dei test e la classifica delle gomme estive 225/40 R18 con pro e contro. Se invece stai cercando altre misure guarda qui tutti i più recenti test sulle migliori gomme estive.

LE PROVE DEL TEST COMPARATIVO GOMME ESTIVE 2025

Il test gomme estive 225/40 R18 condotto dai Club partner Touring Club Svizzero (TCS), Automobile Club Tedesco (ADAC) e Automobile Club Austriaco (ÖAMTC) ha messo alla prova 17 pneumatici estivi per auto di dimensioni medie. Gli pneumatici sono stati valutati in base alle sensazioni di guida, criteri di sicurezza, comfort, convenienza, sostenibilità e durata. Le valutazioni sono suddivise come di seguito, ricordando che il risultato finale in classifica tiene conto della sicurezza di guida per il 70% e delle prestazioni ambientali per il 30%:

prove di guida su fondo stradale asciutto e bagnato ;

stradale ; usura delle gomme estive;

delle gomme estive; rumorosità ;

; consumo di carburante ;

; costo di acquisto;

TEST PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18: DIFFERENZE DEL 2025

Un dato allarmante emerso dal test dei 3 Club europei riguarda le differenze nello spazio di frenata, che possono raggiungere i 17 metri tra il migliore e il peggiore pneumatico testato. Questa distanza può rappresentare la differenza tra un arresto sicuro e un impatto grave, soprattutto su fondo bagnato. Nel test, il Continental SportContact 7 e il Bridgestone Potenza Sport si sono distinti per prestazioni eccellenti sia su asciutto che su bagnato. “La loro straordinaria precisione di guida, l’elevata aderenza e la sicurezza nelle manovre critiche li hanno posizionati tra le migliori scelte per la stagione estiva”, commentano i Club.

Tra i 17 pneumatici testati, 11 Marche hanno ottenuto la valutazione “molto consigliato”. Oltre ai già citati Continental e Bridgestone, nella rosa dei migliori figurano Michelin, Goodyear, Vredestein, Yokohama, Firestone, Falken, Dunlop, Nexen e Toyo. Queste gomme si sono distinte grazie a un ottimo bilanciamento tra sicurezza di guida (ponderata al 70%) ed efficienza ambientale (30%).

Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

PNEUMATICI ESTIVI 2025 CON VOTO SUFFICIENTE

Nella fascia inferiore della classifica, gli pneumatici Ceat (testati per la prima volta), Kumho, Nokian e Giti si sono fermati alla valutazione “consigliato”. Pur essendo accettabili, hanno mostrato lacune e margini di miglioramento sia nelle prove di frenata che di sostenibilità ambientale.

Il modello Syron, di produzione cinese, ha ricevuto una valutazione ancora più bassa (“consigliato con riserva”). “La sua precisione di guida è insoddisfacente e richiede continue correzioni alla sterzata, rendendolo poco affidabile, soprattutto nelle curve.”, spiega il TCS.

PNEUMATICI ESTIVI DOUBLECOIN BOCCIATI NEL TEST

Il risultato più preoccupante riguarda le gomme Doublecoin DC-100, che hanno ottenuto la valutazione peggiore (“non consigliato”). Le prestazioni su fondo bagnato sono state giudicate talmente carenti da renderlo un rischio per la sicurezza stradale. A una velocità di 80 km/h, lo spazio di frenata di questo pneumatico è di ben 17 metri superiore rispetto al Continental SportContact 7. In altre parole, quando un veicolo equipaggiato con pneumatici Continental è già fermo, un’auto con Doublecoin viaggia ancora a circa 50 km/h: una differenza che, in caso di emergenza, può comportare anche un impatto molto severo.