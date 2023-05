Test pneumatici estivi 225/40 R18: la classifica di Sportauto

La rivista tedesca Sport Auto al numero 3/2023, ha pubblicato i risultati di una comparativa tra 11 modelli di gomme estive sportive 225/40 R18 92Y XL. Il test mette a confronto i principali brand premium – Bridgestone, Continental, Falken, Firestone, Giti, Goodyear, Kumho, Maxxis, Michelin, Nexen, Pirelli – valutati nelle variabili condizioni di guida con clima mite tutto l’anno. Se stai cercando misure di pneumatici diverse guarda i test più recenti sulle migliori gomme estive.

TEST GOMME STIVE 225/40 R18 92Y XL DI SPORTAUTO

Il test è stato diffuso sulla rivista cartacea Sport Auto, ma possiamo riportare i risultati così come sono stati tradotti ed elaborati da PneusNews. La comparativa delle gomme estive 225/40 R18 92Y XL è stata condotta equipaggiando un’Audi S3 per valutare le performance nella frenata su asciutto e bagnato, handling su asciutto e bagnato, sostenibilità. Il punteggio totale è ripartito per 50% su asciutto, 40% su bagnato, 10% in sostenibilità per i consumi di carburante e resistenza al rotolamento. Ecco di seguito i risultati della distanza in frenata e nei paragrafi la classifica generale del test.

DISTANZA DI FRENATA PNEUMATICI ESTIVI 225/40 R18 SU BAGNATO E ASCIUTTO

Continental SportContact7 : 33,7 m – 24,1 m

: 33,7 m – 24,1 m Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 : 33,8 m – 23,8 m

: 33,8 m – 23,8 m Michelin Pilot Sport 4 S : 33,9 m – 24,5 m

: 33,9 m – 24,5 m Pirelli PZero PZ4 : 34,1 m – 26,6 m

: 34,1 m – 26,6 m Maxxis Victra Sport 5 : 34,4 m – 24,4 m

: 34,4 m – 24,4 m Kumho Ecsta PS91 : 34,4 m – 25,2 m

: 34,4 m – 25,2 m Firestone Firehawk Sport : 34,5 m – 24,3 m

: 34,5 m – 24,3 m Nexen N’Fiera Sport : 35,1 m – 24,6 m

: 35,1 m – 24,6 m Bridgestone Potenza Sport : 35,2 m – 25,4 m

: 35,2 m – 25,4 m Falken Azenis FK520 : 35,2 m – 24,5 m

: 35,2 m – 24,5 m Giti Sport S2: 35,5 m – 24,8 m

RISULTATI TEST PNEUMATICI ESTIVI SPORTIVI 225/40 R18