Test pneumatici estivi 205/55 R17: la classifica 2025

Un test dalla rivista tedesca Die Reifentester, e pubblicato dal magazine specializzato PneusNews, ha rivelato risultati inaspettati e qualche conferma nel panorama degli pneumatici estivi per SUV compatti. Sette modelli nella misura 205/55 R17 sono stati messi alla prova su una Volkswagen T-Cross. Il vincitore? Un nome che pochi avrebbero pronosticato in cima alla classifica, di cui parliamo nei prossimi paragrafi coni link agli pneumatici auto in vendita su Amazon a prezzi scontati per aiutarvi nell’acquisto. Naturalmente, siete liberi di scegliere la marca che preferite. Se invece stai cercando altre misure, ecco la lista completa dei test indipendenti.

TEST PNEUMATICI ESTIVI 205/55 R17

La metodologia del test tedesco non lascia spazio a dubbi: tutte le discipline fondamentali sono state affrontate con rigore tecnico e neutralità. Gli pneumatici sono stati valutati su frenata e maneggevolezza sia sull’asciutto che sul bagnato, resistenza all’aquaplaning, comfort di rotolamento, rumorosità interna e resistenza al rotolamento. Un banco di prova realistico e completo, pensato per simulare le condizioni di utilizzo quotidiano e valutare la reale versatilità dei prodotti in commercio. Gli sfidanti, disposti in ordine alfabetico, erano:

Continental PremiumContact 7

Falken Ziex ZE320

Firestone Roadhawk 2

Hankook Ventus Prime4

Imperial Eco Sport 2

Michelin Primacy 5

Pirelli Cinturato C3

Di seguito riportiamo i risultati pubblicati da PneuNews, in ordine inverso, dagli ultimi ai primi.

7. IMPERIAL ECO SPORT 2

Imperial Eco Sport 2 – Amazon, si ferma alla valutazione “sufficiente” e rivela criticità marcate in termini di sicurezza, specialmente sul bagnato, dove – secondo la rivista tedesca – si comporta in modo imprevedibile e richiede frequenti interventi dell’ESP. Il suo unico vero vantaggio è il prezzo.

6. HANKOOK VENTUS PRIME 4

Hankook Ventus Prime 4 – Amazon, giudicato “discreto”, mostra limiti evidenti sul bagnato, pur rimanendo utilizzabile in ambito quotidiano.

5. CONTINENTAL PREMIUMCONTACT 7

Sorprende il quarto posto del Continental PremiumContact 7 – Amazon, da sempre considerato un riferimento di categoria. In questo test, però, ha mostrato, nella misura 205, prestazioni medie sia su asciutto che su bagnato. Rimane un buon prodotto, ma non si distingue.

4. MICHELIN PRIMACY 5

Ancora più sorprendente è il quinto posto del Michelin Primacy 5 – Amazon, che rappresenta il modello più costoso del gruppo. Nonostante la sua proverbiale affidabilità e una guida confortevole, secondo il test tedesco pagherebbe la mancanza di dinamismo e sportività, doti comunque inusuali per questa misura. Risulta uno pneumatico tranquillo e durevole.

3. FIRESTONE ROADHAWK 2

Il terzo gradino del podio è occupato da Firestone Roadhawk 2 – Amazon, che brilla per costanza ed equilibrio. Non eccelle in una singola categoria, ma si dimostra affidabile in tutte. Le sue buone qualità in frenata e maneggevolezza lo rendono un’opzione concreta.

2. PIRELLI CINTURATO C3

Alle spalle del vincitore, si piazza un degno concorrente: il Pirelli Cinturato C3 – Amazon, anch’esso vincitore in 5 discipline ma penalizzato da lievi deficit in frenata su asciutto e bagnato. Tuttavia, i tester hanno parlato di uno pneumatico “sicuro, sportivo, equilibrato e confortevole”.

1. FALKEN ZIEX ZE320

Il risultato più clamoroso arriva dal vincitore assoluto: Falken Ziex ZE320 – Amazon. Lo pneumatico giapponese si è aggiudicato la vittoria in ben 5 delle 9 prove, conquistando l’unico giudizio finale “molto buono” dell’intero test.