Test pneumatici auto elettriche 235/55 R19: la classifica Auto Bild

La ricerca sull’efficienza delle auto elettriche coinvolge sempre più anche i Costruttori di pneumatici, che presentano soluzioni specifiche con caratteristiche EV. Ma quanto sono migliori gli pneumatici speciali per le auto elettriche? Un test condotto dalla rivista tedesca Auto Bild ha confrontato 5 pneumatici standard (Bridgestone Potenza Sport, Continental PremiumContact 7, Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6, Michelin Pilot Sport 4 SUV) con 3 pneumatici EV (Falken e.Ziex, Goodride ZuperEco Z, Hankook iON evo SUV) in una serie di prove per scoprire cosa cambia davvero.

IL TEST DI AUTOBILD SUGLI PNEUMATICI EV 235/55 R19

Nel test pneumatici auto elettriche, sono state valutate le gomme di misura 235/55 R19, attribuendo il voto per il 40% alle prove su asciutto, il 40% alle prove su bagnato e il 20% al costo. Per stabilire la classifica che riportiamo in dettaglio nei paragrafi successivi, Auto Bild ha sottoposto le gomme a 13 prove, con un punteggio da 1 che equivale a “molto buono” a 6 che equivale a “insoddisfacente”. Oltre alle prove di frenata su asciutto da 100 km/h e su bagnato da 80 km/h, i tecnici hanno valutato la tendenza all’aquaplaning, il rumore e la resistenza al rotolamento, l’efficienza, la maneggevolezza e la durata utilizzando una Kia EV6 per i test.

IL COMMENTO DI AUTO BILD SULLE GOMME PER AUTO ELETTRICHE

Auto Bild ha commentato in modo puntuale ciascuna delle gomme per auto elettriche nel confronto con quelle standard. Di seguito riportiamo una sintesi delle principali valutazioni, mentre a seguire la classifica con pro e contro di ogni pneumatico in prova. Secondo Auto Bild, i veicoli elettrici richiedono pneumatici adeguati a garantire un trasferimento della coppia senza soffrire troppo l’usura e capaci di gestire il peso aggiuntivo della batteria, ma non per forza devono essere dotati della marcatura EV.

“Le gomme speciali non sono strettamente necessarie, come dimostrano le buone prestazioni degli pneumatici standard e sportivi. Un presupposto importante per migliorare l’autonomia è ovviamente l’uso parsimonioso dell’energia”, dichiara Auto Bild. Ecco gli pneumatici per veicoli elettrici che si sono distinti e al prossimo paragrafo la classifica dalla posizione peggiore a quella migliore.

Michelin Pilot Sport 4 SUV , per la precisione dello sterzo.

, per la precisione dello sterzo. Hankook iON evo SUV , il migliore della categoria EV nella prova, il più silenzioso e con la distanza di frenata più breve su asciutto.

, il migliore della categoria EV nella prova, il più silenzioso e con la distanza di frenata più breve su asciutto. Bridgestone Potenza Sport , si distingue per la distanza di frenata migliore su bagnato, ma è consigliato con riserva per l’uso specifico con un’auto elettrica come la Kia EV6.

, si distingue per la distanza di frenata migliore su bagnato, ma è consigliato con riserva per l’uso specifico con un’auto elettrica come la Kia EV6. Continental PremiumContact 7 , è il più ecologico.

, è il più ecologico. Goodride ZuperEco Z, non consigliato.

CLASSIFICA TEST PNEUMATICI AUTO ELETTRICHE 235/55 R19

8.Goodride ZuperEco Z – non consigliato

Pro: “Profilo EV a un prezzo ragionevole, buona resistenza all’aquaplaning”

“Profilo EV a un prezzo ragionevole, buona resistenza all’aquaplaning” Contro: “Spazi di frenata lunghi, tendenza al sottosterzo, durata moderata”

7.Bridgestone Potenza Sport – consigliato con riserva

Pro: “Manovrabilità su asciutto e bagnato, spazi di frenata brevi”

“Manovrabilità su asciutto e bagnato, spazi di frenata brevi” Contro: “Durata limitata, consumo elevato, resistenza al rotolamento, comfort moderato”

6.GT Radial Sport Active 2 EV – soddisfacente

Pro: “Chilometraggio elevato, comfort di guida, bassa resistenza al rotolamento, prezzo basso”

“Chilometraggio elevato, comfort di guida, bassa resistenza al rotolamento, prezzo basso” Contro: “Sottosterzo, maneggevolezza su bagnato e asciutto, spazi di frenata su bagnato”

5.Falken e.Ziex – buono

Pro: “Profilo EV con spazi di frenata brevi su asciutto, autonomia estesa, bassa resistenza al rotolamento, prezzo molto conveniente”

“Profilo EV con spazi di frenata brevi su asciutto, autonomia estesa, bassa resistenza al rotolamento, prezzo molto conveniente” Contro: “Durata sufficiente, tendenza al sottosterzo”

4.Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 – esemplare

Pro: “Pneumatici sportivi con prestazioni convincenti su asciutto e bagnato, buone riserve contro l’aquaplaning, spazi di frenata brevi, buona economia”

“Pneumatici sportivi con prestazioni convincenti su asciutto e bagnato, buone riserve contro l’aquaplaning, spazi di frenata brevi, buona economia” Contro: “Resistenza al rotolamento”

3.Hankook iON evo SUV – esemplare

Pro: “Profilo estivo EV equilibrato ad alte prestazioni, stabilità, manovrabilità, spazi di frenata brevi su asciutto e bagnato, silenziosità, chilometraggio elevato, bassi consumi”

“Profilo estivo EV equilibrato ad alte prestazioni, stabilità, manovrabilità, spazi di frenata brevi su asciutto e bagnato, silenziosità, chilometraggio elevato, bassi consumi” Contro: Nessuno

2.Continental PremiumContact 7 – esemplare

Pro: “Profilo sportivo con chilometraggio eccezionale e sostenibilità esemplare, spazi di frenata più brevi su bagnato e asciutto, manovrabilità sull’asciutto, comfort piacevolmente silenzioso, bassa usura e consumo energetico”

“Profilo sportivo con chilometraggio eccezionale e sostenibilità esemplare, spazi di frenata più brevi su bagnato e asciutto, manovrabilità sull’asciutto, comfort piacevolmente silenzioso, bassa usura e consumo energetico” Contro: Nessuno

1.Michelin Pilot Sport 4 SUV – esemplare