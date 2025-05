Test pneumatici All Terrain (AT): quanto sono sicuri su asfalto?

Per la prima volta, i principali club automobilistici europei – ADAC (Germania), ÖAMTC (Austria) e TCS (Svizzera) – hanno messo sotto esame una categoria di pneumatici finora esclusa dai test comparativi sulle gomme: gli All-Terrain. Nelle dimensioni 225/65 R17 102H, tipiche di SUV, minibus camperizzati e pick-up, 8 modelli di pneumatici AT sono stati sottoposti a una valutazione rigorosa, sia su strada che in condizioni off-road. Un confronto diretto con uno pneumatico All Season di fascia premium ha permesso di misurare senza ambiguità l’efficacia degli AT anche in contesti stradali quotidiani. Il risultato? Una realtà ben lontana dalle promesse.

LA PROMESSA INFRANTA DEGLI PNEUMATICI ALL-TERRAIN

Con l’aumento di mezzi multifunzionali, come SUV e furgoni da turismo, si sta diffondendo l’idea che gli pneumatici All-Terrain possano rappresentare un’alternativa “più grintosa” e “più versatile” rispetto alle classiche gomme All Season. Il test dei club europei, tuttavia, mette in discussione l’effettiva validità di questa ipotesi.

È importante chiarire che tutti gli pneumatici AT testati portano il simbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), dunque sono certificati dai produttori anche per l’uso invernale. Eppure, i dati rilevati mettono in dubbio la loro idoneità alla guida su strada in condizioni avverse. La sicurezza, in particolare, è emersa come un punto dolente.

PRESTAZIONI STRADALI: FRENATA LUNGA NEI TEST DEGLI PNEUMATICI AT

Il banco di prova principale è stato proprio la strada. E qui gli pneumatici All-Terrain hanno evidenziato gravi criticità. Su asfalto asciutto, e ancor più su bagnato, la distanza di frenata si è rivelata significativamente superiore a quella dello pneumatico All Season utilizzato come riferimento (qui la lista dei test pneumatici 4 stagioni più recenti).

Secondo gli esperti, il caso più emblematico è quello del BF Goodrich Trail Terrain T/A, classificato come “non consigliato”: alla prova di frenata d’emergenza da 80 km/h, ha richiesto 15 metri in più per arrestarsi rispetto allo pneumatico All Season. Tradotto in termini pratici: quando il veicolo equipaggiato con gomme quattro stagioni è già fermo, quello con pneumatici BF Goodrich sta ancora viaggiando a 45 km/h. Un margine che può fare la differenza tra un incidente evitato e una collisione inevitabile.

Anche la tenuta di strada ha sollevato preoccupazioni: pneumatici come il Pirelli Scorpion AT Plus hanno mostrato, secondo gli esperti, una marcata tendenza al sovrasterzo. Inoltre, tutti i modelli AT testati hanno fatto registrare consumi di carburante più alti e un maggiore rumore di rotolamento. Condizioni tuttavia legate proprio alla struttura più robusta, al disegno aggressivo del battistrada e dal peso complessivo maggiore.

COME VANNO GLI PNEUMATICI AT IN OFF-ROAD E NEVE

Sulle superfici per cui sono pensati – sterrato, ghiaia, fango – gli pneumatici All-Terrain si sono difesi meglio, offrendo trazione e robustezza. Ma è sulla neve che si è registrata una performance meno scontata. Solo uno dei modelli testati, Yokohama Geolandar A/T G015, ha ottenuto il giudizio “buono”, eguagliando lo pneumatico All Season di riferimento. Nei test ADAC, ÖAMTC e TCS, altri pnematici come Falken, General Tire, Matador, Toyo e lo stesso BF Goodrich, hanno raggiunto il livello di “soddisfacente”. Più indietro Pirelli e Bridgestone, valutati come “sufficienti”.