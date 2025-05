Test Pneumatici All Season SUV: 7 modelli 235/55 R18 a confronto

Il portale specializzato Tyre Reviews ha condotto un test innovativo sulle gomme 4 stagioni, mettendo a confronto 7 modelli All Season 235/55 R18, una misura molto diffusa su SUV e crossover. Lo scopo era individuare i pneumatici più performanti tra i brand Premium. Nei paragrafi seguenti scoprirai come è stato eseguito il test, la classifica delle migliori gomme 4 stagioni 235/55 R18 e i pro e contro di ogni modello, il tutto corredato da un video delle prove su strada.

PERCHÉ SEMPRE PIÙ AUTOMOBILISTI SCELGONO GOMME 4 STAGIONI

La popolarità degli pneumatici All Season è in costante crescita in tutta Europa, come mostrano le vendite delle gomme di ricambio nel Q1 2025. Questo successo è dovuto in gran parte al clima invernale sempre più mite, che rende meno necessario il passaggio stagionale tra gomme estive e invernali.

Le gomme 4 stagioni rappresentano una soluzione pratica ed economica per chi guida in aree con nevicate occasionali: garantiscono comfort, sicurezza e rispetto delle normative sulla dotazione invernale (come l’obbligo delle catene a bordo in alcune zone). Sono particolarmente apprezzate da chi cerca versatilità e prestazioni tutto l’anno, senza rinunciare alla tranquillità su strada.

Rispetto ad alcuni anni fa, le gomme All Season sono migliorate, ma come in ogni equilibrio tra condizioni opposte, c’è sempre una caratteristica che tende a prevalere sulle altre. A tal proposito puoi vedere i test sulle migliori gomme All season più recenti. Se sei indeciso sulla scelta il video #SicurEDU di seguito ti aiuterà a chiarire le idee.

COME SI È SVOLTO IL TEST GOMME 4 STAGIONI 235/55 R18 DI TYRE REVIEWS

Il test gomme All Season 235/55 R18 eseguito da Tyre Reviews ha coinvolto principalmente marchi Premium. I test sono stati condotti con una Volkswagen Tiguan equipaggiata con pneumatici 235/55 R18 e si sono concentrati su una serie di prove approfondite in diverse condizioni climatiche e stradali:

Neve : test di maneggevolezza (misurata in secondi), trazione (accelerazione da 5 a 40 km/h) e frenata (da 40 a 5 km/h);

: test di maneggevolezza (misurata in secondi), trazione (accelerazione da 5 a 40 km/h) e frenata (da 40 a 5 km/h); Bagnato : prova di tenuta in curva, resistenza all’aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h);

: prova di tenuta in curva, resistenza all’aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h); Asciutto : valutazione della maneggevolezza e della frenata (da 100 a 5 km/h);

: valutazione della maneggevolezza e della frenata (da 100 a 5 km/h); Rumorosità esterna durante la marcia;

durante la marcia; Resistenza al rotolamento , che influisce sul consumo di carburante;

, che influisce sul consumo di carburante; Prezzo d’acquisto, per valutare il rapporto qualità/prezzo.

Questo approccio ha permesso di valutare le gomme All Season 235/55 R18 a 360 gradi, offrendo indicazioni concrete per una scelta consapevole.

CLASSIFICA MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 235/55 R18 SECONDO TYRE REVIEWS

Di seguito la classifica completa degli pneumatici All Season 235/55 R18 testati da Tyre Reviews, dalla posizione più bassa a quella più alta. Ogni modello è stato analizzato per punti di forza e debolezze, fornendo una panoramica chiara e imparziale (il tutto è anche visibile nel video ufficiale del test):

7. Westlake All Season Elite Z401

Pro : “Bassa resistenza al rotolamento , buon comfort”;

: “Bassa , buon comfort”; Contro: “Spazi di frenata estremamente lunghi sull’asciutto e sul bagnato, prestazioni di aquaplaning estremamente scarse, bassi livelli di trazione sulla neve, livelli di rumorosità elevatissimi”;

6. Bridgestone Turanza All Season 6

Pro : “ Ottimo sull’asciutto , ben bilanciato e prevedibile sia sull’asciutto che sul bagnato, poco rumoroso e con un buon comfort.”;

: “ , ben bilanciato e prevedibile sia sull’asciutto che sul bagnato, poco rumoroso e con un buon comfort.”; Contro: “Frenata prolungata sul bagnato, minore aderenza sulla neve rispetto ai modelli più performanti (ma notevolmente migliore rispetto a uno pneumatico estivo), elevata resistenza al rotolamento.”;

5. Maxxis Premitra All Season AP3 SUV

Pro : “Ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, eccellente resistenza all’aquaplaning , eccellente trazione e frenata sulla neve .”;

: “Ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, , eccellente .”; Contro: “Frenata media sul bagnato, maneggevolezza imprecisa sulla neve, comfort medio, elevata resistenza al rotolamento.”;

4. Hankook Kinergy 4S 2 X

Pro : “Ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, il migliore in assoluto sulla neve , livelli di rumorosità e comfort molto buoni.”;

: “Ottima maneggevolezza su asciutto e bagnato, , livelli di rumorosità e comfort molto buoni.”; Contro: “Ridotta resistenza all’aquaplaning, resistenza al rotolamento superiore alla media.”;

3. Goodyear Vector 4Seasons Gen 3

Pro : “Ottima maneggevolezza sull’asciutto, la migliore sul bagnato , buona sulla neve, i migliori livelli di rumore e comfort.”;

: “Ottima sull’asciutto, la , buona sulla neve, i migliori livelli di rumore e comfort.”; Contro: “Ridotta resistenza all’aquaplaning, resistenza al rotolamento superiore alla media.”;

2. BFGoodrich Advantage SUV All Season

Pro : “Il migliore in frenata sull’asciutto , eccellente in acque profonde con aquaplaning, buono sulla neve, eccellenti livelli di rumore e comfort , la più bassa resistenza al rotolamento.”;

: “Il migliore in , eccellente in acque profonde con aquaplaning, buono sulla neve, eccellenti livelli di , la più bassa resistenza al rotolamento.”; Contro: “Livelli più elevati di sottosterzo durante tutti i test di maneggevolezza, distanze di frenata sul bagnato prolungate.”;

1. Nokian Seasonproof 2