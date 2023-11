Test gomme invernali SUV 225/60 R18: la classifica di Auto Bild

La rivista tedesca Auto Bild ha messo alla prova le gomme invernali per SUV 225/60 R18. Nella Top 10 delle gomme invernali per SUV di Auto Bild, ci sono 4 pneumatici “esemplari”, 2 “buoni”, 1 “soddisfacente”, 1 “consigliato con riserva” e 2 “non consigliati”. Ecco i risultati in dettaglio con la classifica, i pro e i contro. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

GOMME INVERNALI 225/60 R18: IL TEST AUTO BILD

In questo test gomme invernali per SUV 225/60 R18, Autobild ha confrontato Brand di pneumatici premium (Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, Vredestein) con pneumatici che si possono acquistare a un prezzo più basso (Falken, Firestone, Superia). In questo articolo spieghiamo quali sono le marche di prima e seconda linea dei produttori di pneumatici.

LE PROVE DELLE GOMME INVERNALI AUTO BILD

I 10 pneumatici sono stati sottoposti alle seguenti prove su 13 discipline impiegando una BMW X3:

su neve , trazione, slalom e maneggevolezza;

, trazione, slalom e maneggevolezza; su bagnato , aquaplaning, aquaplaning in curva, pista circolare e maneggevolezza;

, aquaplaning, aquaplaning in curva, pista circolare e maneggevolezza; su asciutto , frenata (da 100 km /h), rumore di manovra e di sorpasso;

, frenata (da 100 km /h), rumore di manovra e di sorpasso; efficienza, durata, prezzo e resistenza al rotolamento.

I test di Auto Bild sono stati condotti presso il circuito dell’UTAC ad Ivalo (Finlandia) per le prove su neve e ghiaccio, mentre i test su asfalto sono stati condotti al centro test TRIWO (Hunsrück) e al sito di test ATP (Emsland).

TOP 10 GOMME INVERNALI SUV 225/60 R18

Ecco di seguito la classifica dei test gomme invernali 225/60 R18 di Auto Bild partendo dalla posizione più bassa a quella più alta con pro e contro.

10. Superia Bluewin SUV 2: non consigliato

Pro: ND

Contro: Neve, Bagnato, Asciutto

9. Firestone Winterhawk 4²: non consigliato

Pro: Neve, Bagnato

Contro: Asciutto

8. Bridgestone Blizzak LM005: consigliato con riserva

Pro: Bagnato, Asciutto

Contro: Neve

7. Falken Eurowinter HS02 Pro: discreto

Pro: Asciutto

Contro: Neve, Bagnato

6. Hankook Winter I*Cept Evo³ X²: buono

Pro: Neve, Bagnato,

Contro: Asciutto

5. Vredestein Wintrac Pro: buono

Pro: Bagnato, Asciutto

Contro: Neve

4. Pirelli Scorpion Winter 2: esemplare

Pro: Bagnato, Asciutto

Contro: Neve

3. Goodyear UltraGrip Performance+ SUV: esemplare

Pro: Bagnato, Asciutto

Contro: Neve

2. Michelin Pilot Alpin 5 SUV: esemplare

Pro: Neve, Bagnato, Asciutto

Contro: ND

1. Continental WinterContact TS 870 P: esemplare