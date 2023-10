Test gomme invernali premium vs budget: 10 marche a confronto

Il confronto tra pneumatici premium e budget è sempre stato oggetto di un vivo interesse, soprattutto quando si tratta di sicurezza e affidabilità su strada. Il recente test condotto dai club automobilistici ACE, GTÜ e ARBÖ ha messo sotto la lente 10 pneumatici invernali, di cui 7 di fascia premium (Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Nokian e Pirelli) e 3 cosiddetti budget (Austone, Fortuna e Sailun) tutti nella misura 235/55 R18 per SUV. Se non conosci le differenze, in questo articolo spieghiamo cosa cambia tra pneumatici di prima e seconda linea. Nei prossimi paragrafi esamineremo i risultati del test, mettendo in luce i loro punti di forza e le debolezze emerse nelle prove. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

MARCHE E MODELLI NEL TEST GOMME INVERNALI PREMIUM VS BUDGET

AUSTONE SKADI SP-901

BRIDGESTONE Blizzak LM005

CONTINENTAL WinterContact TS870 P

FORTUNA Winter SUV

GOODYEAR UltraGrip Performance+ SUV

HANKOOK i*cept evo3x

MICHELIN Pilot Alpin 5 SUV

NOKIAN Snowproof 2 SUV

PIRELLI Scorpion Winter 2 XL

SAILUN ICE Blazer Alpine Evo1

Ecco il video del test e più sotto i risultati delle prove su neve, asciutto e bagnato.

TEST GOMME INVERNALI PREMIUM VS BUDGET SULLA NEVE

La neve rappresenta una delle sfide principali per gli pneumatici invernali, poiché richiede un’eccezionale trazione e controllo. Durante le prove invernali, i parametri chiave valutati sono stati:

l’ accelerazione ;

; la manovrabilità ;

; la frenata su strade innevate da 35 km/h.

Nella prova di accelerazione su neve tutti gli pneumatici hanno ottenuto risultati simili dimostrando la loro abilità nell’affrontare le condizioni nevose.

Nel test di frenata su neve da una velocità di 35 km/h, la Bridgestone Blizzak LM005 risulta la migliore con uno spazio di frenata di soli 12,26 metri. Tuttavia, una delle sorprese più interessanti è stata l’ottima prestazione dell’Austone SKADI SP-901 (uno dei Brand Budget), che si è piazzato al secondo posto nella frenata su neve.

Nessun risultato anomalo è emerso nelle prove riguardo alla manovrabilità sulla neve: sia Michelin Pilot Alpin 5 SUV che Austone SKADI SP-901 hanno raggiunto un livello di manovrabilità eccellente, offrendo un buon supporto laterale e reagendo prontamente ai cambiamenti delle condizioni stradali. Complessivamente, secondo gli esperti tedeschi e austriaci, questi due pneumatici hanno fornito la migliore esperienza di guida in condizioni invernali. Al contrario, il Sailun ICE Blazer Alpine Evo1 ha mostrato leggere debolezze nell’aderenza e nella stabilità di guida in curva, soprattutto in salita.

TEST GOMME INVERNALI PREMIUM VS BUDGET SU ASCIUTTO

Su strade asciutte con condizioni climatiche invernali, la frenata rappresenta un elemento cruciale per valutare la sicurezza degli pneumatici, tanto quanto su neve e bagnato. Il test eseguito ha misurato la distanza di arresto dell’auto in una frenata su asciutto da 100 km/h.

Secondo i Club quasi tutti gli pneumatici hanno dimostrato una frenata efficace, con l’eccezione delle gomme Fortuna Winter SUV, che hanno registrato uno spazio di frenata di 45,3 metri, nettamente superiore alla media. Tuttavia, è importante notare che anche le migliori gomme nelle prove su asciutto, Michelin Pilot Alpin 5 SUV, avevano uno spazio di frenata più lungo di quasi cinque metri rispetto alla media del gruppo di testa.

Inoltre è stata valutata anche la manovrabilità su asciutto, dove gli pneumatici Hankook, Goodyear, Nokian, Pirelli, Bridgestone e Continental si sono distinti come i migliori della categoria. Questi pneumatici hanno dimostrato precisione e sicurezza nelle curve, offrendo un’esperienza di guida piacevole – secondo i tester. Michelin e Sailun, invece, si sono posizionati a un livello leggermente inferiore rispetto al gruppo di testa, ma hanno comunque mostrato un comportamento di guida sicuro. Dall’altro lato, Fortuna e Austone hanno deluso in questa categoria, presentando un eccessivo sottosterzo, difficoltà di sterzata in curva e una sensazione complessiva di spugnosità e imprecisione nella guida.

TEST GOMME INVERNALI PREMIUM VS BUDGET SU BAGNATO

I test su bagnato delle gomme invernali premium a confronto quelle budget, hanno permesso di valutare le prestazioni degli pneumatici in:

frenata da 80 km/h ;

; manovrabilità sul bagnato;

sul bagnato; riserve di sicurezza contro l’aquaplaning.

La prova di frenata su strada bagnata a partire da 80 km/h è una delle discipline più critiche considerando che lo spazio di frenata è notevolmente più lungo rispetto a quello su strada asciutta. In questo test, l’Hankook è in testa, registrando uno spazio di frenata di soli 30,4 metri. La maggior parte degli pneumatici ha fornito risultati molto simili, con spazi di frenata compresi tra 30 e 32 metri, eccetto Fortuna (41 metri) e Austone (38,8 metri), che hanno mostrato grosse lacune.

La manovrabilità su strade bagnate ha evidenziato ulteriori differenze significative tra gli pneumatici. Bridgestone, Goodyear e Nokian si distinguono come i migliori, offrendo una guida precisa e sicura. Al contrario, gli pneumatici economici, in particolare Sailun, hanno mostrato prestazioni solo accettabili in questa valutazione. Austone e Fortuna, invece, sono stati giudicati come “sconsigliati” per l’aderenza insufficiente e una sterzata imprecisa.

Un aspetto particolarmente importante delle gomme che è stato valutato è l’aquaplaning longitudinale e trasversale. Bridgestone è emerso come il migliore in entrambe le prove, mentre Austone e Fortuna hanno dimostrato una notevole variabilità e difficoltà nel superare questa prova. Tutti gli altri pneumatici premium hanno mostrato prestazioni valide e allineate, secondo gli esperti dei Club.

Ecco la classifica completa, clicca sull’immagine per vederla a tutta larghezza.