Test gomme invernali e 4 stagioni 2020 – 2021: 15 pneumatici a confronto

Un nuovo test di confronto gomme invernali e 4 stagioni 2020 - 2021: ecco la classifica e gli pneumatici consigliati nella misura 205/55 R16

E’ meglio montare le gomme invernali o 4 stagioni? È l’eterna domanda che si fa sempre più imponente soprattutto durante l’inverno con il cambio gomme invernali. Se montare gli pneumatici invernali è la soluzione inevitabile per chi percorre con frequenza strade a temperature sotto i 7 °C, le gomme 4 stagioni sono più versatili tutto l’anno. Ecco perché i test di confronto tra gomme invernali e 4 stagioni vedono impegnati sempre diversi Club automobilistici e riviste specializzate. Il test gomme invernali vs gomme 4 stagioni 2020 – 2021, di cui vi parliamo in questo articolo è proprio uno di questi. Ecco i risultati del test di confronto tra 15 modelli.

GOMME INVERNALI E 4 STAGIONI 2020 – 2021: 15 PNEUMATICI 205/55 R16

Il test effettuato dalla rivista slovacca Autozurnal, come riporta PneusNews, ha messo a confronto 15 pneumatici invernali e all season nella misura 205/55 R16. Le gomme invernali e 4 stagioni a confronto sono state scelte tra marche e modelli premium, di fascia media e budget. A proposito, se non conosci le differenze, ecco i brand gomme di prima, seconda e terza linea. Ecco di seguito invece i prodotti coinvolti nel test gomme invernali e 4 stagioni 2020 – 2021, in ordine alfabetico:

– Bridgestone Blizzak LM005;

– Bridgestone WeatherControl A005;

– Continental AllSeasonContact;

– Debica Frigo HP2;

– Dunlop Winter Sport 5;

– Goodyear Ultra Grip 9+;

– Goodyear Vector 4 Seasons GEN-2;

– Hankook 2 Kinergy 4S2;

– Imperial Snowdragon UHP;

– Kormoran ALL SEASON;

– Maxxis Premitra Snow WP6;

– Michelin CrossClimate +;

– Michelin Alpin 6;

– Nokian WR Snowproof;

– Yokohama BlueEarth-4S AW21;

IL TEST GOMME INVERNALI E 4 STAGIONI 2020 – 2021

Per definire il punteggio totale del test pneumatici invernali vs 4 stagioni 2020 – 2021, i giornalisti slovacchi ha messo a confronto le gomme in 3 prove caratteristiche di frenata e handling su:

– neve (35% del punteggio totale);

– bagnato (35% del punteggio totale);

– asciutto (30% del punteggio totale);

I test di confronto tra gomme invernali e gomme 4 stagioni sono stati effettuati su una Skoda Scala, assegnando un punteggio di riferimento. Vuol dire che nella tabella dei risultati qui sotto ci sono risultati che superano anche il 100%, rispetto a uno pneumatico di riferimento: Goodyear UltraGrip 9+.

GOMME INVERNALI E 4 STAGIONI 2020 – 2021: RISULTATI DELLA COMPARATIVA

Nella comparativa tra gomme invernali e 4 stagioni 2020 – 2021 di Autozurnal, Goodyear e Bridgestone vincono a mani basse. Sono valutati come i migliori pneumatici invernali 2020 – 2021, subito prima delle gomme 4 stagioni consigliate con il punteggio più alto: Continental All SeasonContact. Tra le gomme peggiori nel test ci sono le Imperial Snowdragon UHP (invernali) e le Kormoran Allseason (4 stagioni), entrambe con lacune emerse nelle prove su bagnato. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica elaborata da PneusNews e i risultati gomme invernali e 4 stagioni 2020 – 2021 a tutta larghezza.