Test gomme invernali 225/45 R17: la classifica di Autozeitung

La rivista tedesca Autozeitung mette a confronto 8 gomme invernali nel test dedicato alla misura 225/45 R17: ecco i risultati con pro e contro

Si avvicina la data a partire dalla quale sarà possibile già montare le gomme invernali al posto di quelle estive. Per l’occasione continuiamo ad informarvi sulle migliori gomme invernali nei test degli enti indipendenti (ADAC, TCS, ÖAMTC) e delle riviste specializzate. Il magazine tedesco Autozeitung ha messo alla prova 8 modelli di pneumatici invernali nella misura 225/45 R17. Ecco quali sono le migliori gomme invernali 225/45 R17 nel test 2022 – 2023. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

TEST GOMME INVERNALI 2022 – 2023 DI AUTOZEITUNG: PIRELLI CORRE AI RIPARI

Autozeitung specifica che i test sono stati effettuati all’inizio dell’anno e quindi è possibile che durante l’estate i produttori abbiano apportato delle modifiche agli pneumatici. Accade soprattutto quando qualche gomma risulta meno performante, come nel caso del Pirelli Cinturato Winter 2 risultato piuttosto deludente su neve. “Pirelli ha modificato la mescola del battistrada rispetto agli esemplari prodotti dalla 26esima settimana del 2022 (DOT 2622). Secondo Pirelli, ciò dovrebbe comportare un miglioramento del 4% dell’aderenza sulla neve e una riduzione dello spazio di frenata sul bagnato di circa il 2%”. Vediamo come è stato effettuato il test gomme invernali di Autozeitung e ai paragrafi successivi i giudizi con pro e contro.

LE PROVE DEL TEST GOMME INVERNALI 2022 – 2023 DI AUTOZEITUNG

Il test delle gomme invernali di Autozeitung prevede che gli pneumatici da testare siano acquistati solo da rivenditori specializzati indipendenti. Le gomme sono poi sottoposte a diverse verifiche:

– verifica di etichetta, numero DOT, codice fabbrica, paese di produzione, peso, profondità del battistrada e stoccaggio in un luogo fresco, asciutto e privo di luce fino al test;

– prove sulla neve, utilizzando tracciati appositamente preparati, cordonati e con neve compattata poco prima delle prove;

– test di frenata, aderenza e maneggevolezza su asciutto e su bagnato (meno di un millimetro d’acqua);

– test di aquaplaning con uno strato d’acqua tra 6 e 9 millimetri;

– rumorosità e resistenza al rotolamento.

CLASSIFICA GOMME INVERNALI 2022 – 2023 MISURA 225/45 R17

Le prove condotte dai colleghi tedeschi si sono svolte in Svezia e Germania utilizzando un’Audi A3 35 TFSI da 150 CV con cambio S tronic. Ecco di seguito la classifica gomme invernali 2022 nel test di Autozeitung dall’ultima alla prima posizione, con pro e contro per ogni modello:

8. Pirelli Cinturato Winter 2

– Contro: risultati deludenti nelle prove su neve. Dopo le prove Pirelli ha modificato la mescola;

7. Giti Winter W2

– Pro: abbastanza bene sulla neve, come aderenza in accelerazione e in frenata;

– Contro: meno efficace su neve in curva e prestazioni deboli sul bagnato (distanza di frenata più lunga di 11 metri rispetto alle Bridgestone) e su asciutto (distanza di frenata più lunga di 4 metri rispetto alle Nokian);

6. Fulda Kristall Control HP2

– Pro: buona trazione e aderenza su neve e in curva, buone prestazioni in aquaplaning;

– Contro: frenata in curva e su bagnato;

5. Nokian Snowproof P

– Pro: buone prestazioni sulla neve e ottime sull’asciutto, bassa resistenza al rotolamento;

– Contro: aderenza e frenata sul bagnato;

4. Vredestein Wintrac Pro

– Pro: maneggevole e sicuro contro l’aquaplaning;

– Contro: poco equilibrato su neve tra ruote anteriori e posteriori nel test, sottosterzo e ampi angoli di sterzata;

3. Michelin Alpin 6

– Pro: aderenza e trazione su neve, bagnato e in curva;

– Contro: meno efficace su asciutto;

2. Bridgestone Blizzak LM005

– Pro: spazi di frenata più brevi sul bagnato;

– Contro: meno efficace sulla neve;

1. Continental WinterContact TS 870

– Pro: migliori prestazioni su neve, bagnato e asciutto, buona resistenza al rotolamento;

– Contro: Nessuno.