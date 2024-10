Test gomme invernali 205/55 R16: la classifica di Auto Bild

La rivista tedesca Auto Bild ha messo alla prova le gomme invernali per auto medie nella misura 205/55 R16. Nella Top 20 delle gomme invernali di Auto Bild, ci sono gli pneumatici che si sono dimostrati più sicuri in una prova di selezione che ha coinvolto ben 53 modelli diversi. Ecco i risultati in dettaglio con la classifica e i commenti degli esperti tedeschi. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

GOMME INVERNALI 205/55 R16: IL TEST AUTO BILD

In questo test gomme invernali 205/55 R16, Autobild ha confrontato Brand di pneumatici premium (Bridgestone, Continental, Goodyear, Hankook, Michelin, Pirelli, Vredestein, etc.) con pneumatici cosiddetti budget (ad esempio, Falken, Firestone, Superia, etc.). In questo articolo spieghiamo quali sono le marche di prima e seconda linea dei produttori di pneumatici.

Prima di sottoporre alla prova finale gli pneumatici presenti nella classifica in basso, i colleghi tedeschi hanno organizzato una prova semifinale con 53 pneumatici invernali, che sono stati sottoposti alle seguenti prove:

frenata su neve da 50 km/h ;

; frenata su bagnato da 80 km/h;

Solo i 20 pneumatici con la distanza di frenata inferiore, sono stati promossi alla finale, e quindi sottoposti a prove più approfondite su handling, motricità e sicurezza.

LE PROVE DELLE GOMME INVERNALI AUTO BILD

I 20 pneumatici che hanno superato la semifinale di selezione sono stati successivamente sottoposti alle seguenti prove su varie discipline con delle Volkswagen Golf 8:

su neve , trazione, slalom e maneggevolezza;

, trazione, slalom e maneggevolezza; su bagnato , aquaplaning, aquaplaning in curva, pista circolare e maneggevolezza;

, aquaplaning, aquaplaning in curva, pista circolare e maneggevolezza; su asciutto , frenata (da 100 km /h), rumore di manovra e di sorpasso;

, frenata (da 100 km /h), rumore di manovra e di sorpasso; efficienza, durata, prezzo e resistenza al rotolamento su banco dinamometrico a rulli.

I test di Auto Bild sono stati condotti con il supporto dei seguenti costruttori: Avon, BF Goodrich, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falken, Firestone, Fulda, General, Gislaved, Giti Tire, Goodyear, GT Radial, Kenda, Kleber, Maxxis, Michelin, Nexen, Nokian, Pirelli, Semperit, Toyo, Uniroyal, Vredestein e Yokohama.

CLASSIFICA GOMME INVERNALI 205/55 R16 AUTO BILD

Il test degli pneumatici invernali Auto Bild elegge vincitore il Continental WinterContact TS870, tuttavia, ci sono molti altri pneumatici altrettanto validi e molto vicini al primo in classifica nella classifica che segue. “WinterContact di Continental offre le migliori prestazioni in tutti i test sulla neve. Con un’elevata trazione, spazi di frenata brevi, un’ottima maneggevolezza e prestazioni elevate sul percorso di slalom, lascia con sicurezza i suoi avversari indietro sulla strada fredda e bianca. Ma il vincitore del test non convince solo sulla neve, convince anche per le prestazioni e le riserve di sicurezza su piste asciutte e bagnate.”, secondo Auto Bild. Ecco invece la classifica completa della Top 20 gomme invernali 205/55 R16. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza, considerando i seguenti giudizi: “vorbildlich”- esemplare; “gut” – buono; “befriedigend” – soddisfacente.