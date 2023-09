Test gomme invernali 2023 – 2024: tre “non consigliate”

Il test gomme invernali 2023 – 2024 ha messo alla prova complessivamente 32 pneumatici in due misure: 205/60 R16 92H e 225/45 R17 91H per auto medie e SUV di segmento C. In questo approfondimento vediamo nel dettaglio le prove realizzate da vari Club automobilistici europei tra cui, il Touring Club Svizzero, l’Automobile Club Austriaco e l’Automobile Club Tedesco per verificare quali sono i migliori pneumatici invernali in commercio. Come sempre non mancano le gomme sconsigliate, risultate meno sicure nei test e pertanto in fondo alle classifiche che trovate nei paragrafi seguenti. In questo test 3 gomme invernali risultano “non consigliate” per le scarse prestazioni dimostrate nelle prove. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme invernali.

GOMME INVERNALI PER LA STAGIONE 2023 – 2024

Il test gomme invernali 2023 – 2024 dei principali Club automobilistici europei mette sotto i riflettori le prestazioni di 16 pneumatici 205/60 R16 92H e altri 16 pneumatici 225/45 R17 91H (tutti omologati fino a 210 km/h). A differenza delle gomme 4 stagioni, gli pneumatici invernali devono assicurare performance ottimali nelle condizioni di guida esclusivamente invernali, ma molto mutevoli. Le prove infatti puntano a valutare la sicurezza e le prestazioni in handling, trazione e distanza di frenata su asciutto, bagnato, neve e ghiaccio. Inoltre sono state valutate anche la resistenza al rotolamento che aiuta a risparmiare carburante, la silenziosità e la durata. Ecco una sintesi dei risultati suddivisi per dimensioni, il video delle prove e la classifica delle gomme invernali 2023 – 2024 più performanti.

TEST GOMME INVERNALI 205/60 R16 92H

Le gomme invernali 205/60 R16 92H testate su una Volkswagen Golf sono più equamente distribuite in classifica tra quelle “consigliate” e “Molto consigliate”. Mentre sono due le gomme bocciate Austone Athena SP-901 e Lassa Snoways 4. Ecco una sintesi che raggruppa le gomme invernali in base al voto e sotto i dettagli nel video delle prove:

Non consigliate . Le gomme invernali bocciate “a causa di problemi relativi alla sicurezza di guida sono Lassa SnowayS 4 e Austone Athena SP-901 . Quest’ultimo prodotto ha fatto registrare gli spazi di frenata più lunghi su fondo bagnato e il comportamento sull’ aquaplaning peggiore del test”.

. Le gomme invernali bocciate “a causa di problemi relativi alla sono . Quest’ultimo prodotto ha fatto registrare gli fondo e il comportamento sull’ del test”. Consigliate . Le gomme invernali Uniroyal Winterexpert , Vredestein Wintrac , Barum Polaris 5 , Falken EuroWinter HS02 , Kleber Krisalp HP3 , Fulda Kristall Control HP 2 e BFGoodrich g-Force Winter 2 , hanno un comportamento mediamente soddisfacente.

. Le gomme invernali , , , , , e , hanno un comportamento mediamente soddisfacente. Molto consigliate. Le gomme Firestone Winterhawk 4, Bridgestone Blizzak LM 005, Hankook Winter i*cept RS3, Continental WinterContact TS 870 P, Goodyear UltraGrip 9+, Michelin Alpin 6 e Dunlop Winter SPORT 5, sono risultate buone in tutte le prove principali.

Di seguito il video riassuntivo e sotto la tabella dei risultati.

TEST GOMME INVERNALI 225/45 R17 91H

Nel test gomme invernali 225/45 R17 91H effettuato con una Volkswagen T-Roc, c’è un solo bocciato le Kormoran SNOW e una più ampia possibilità di scegliere pneumatici invernali dalle buone e ottime prestazioni per SUV e auto compatte. Ecco una sintesi che raggruppa le gomme invernali in base al voto e sotto i dettagli nel video delle prove:

Non consigliate . Le gomme invernali Kormoran SNOW sono risultate inadeguate “a causa della poca aderenza , si sono distinti negativamente per la peggior performance sia sull’asciutto che sul bagnato . I Kormoran hanno fatto registrare lo spazio di frenata più lungo sull’asfalto bagnato e hanno ottenuto i risultati peggiori anche in fatto di aquaplaning ”.

. Le sono risultate inadeguate “a causa della , si sono distinti negativamente per la . I Kormoran hanno fatto registrare lo sull’asfalto bagnato e hanno ottenuto i risultati peggiori anche in fatto di ”. Consigliate . Le gomme invernali Bridgestone Blizzak LM005 , Sava eskimo hp2 , Yokohama BlueEarth-Winter V906 , Pirelli Cinturato Winter 2 , Nokian Tyres WR Snowproof , Apollo Aspire XP Winter , Kumho Wintercraft , Giti GitiWinter W2 , Hankook Winter i*cept RS3 , Semperit Speed ​​​​Grip 5 , Vredestein Wintrac Pro , hanno un comportamento mediamente soddisfacente.

. Le gomme invernali , , , , , , , , , , , hanno un comportamento mediamente soddisfacente. Molto consigliate. Le gomme Continental WinterContact TS 870, Goodyear Ultragrip Performance, Michelin Alpin 6e Dunlop Winter Sport 5, sono risultate buone in tutte le prove principali.

Di seguito il video riassuntivo e sotto la tabella dei risultati.