Test gomme estive economiche: sino a +15 metri la frenata su bagnato

Esistono diversi modi per risparmiare sulla sostituzione degli pneumatici, ad esempio chiedere più preventivi e consultare i test indipendenti di cui pubblichiamo sempre i risultati. Il test sulle gomme estive economiche di cui parleremo nei prossimi paragrafi è un’ottima occasione per ricordarvi che risparmiare sulla sicurezza non è affatto un modo intelligente per tagliare i costi di utilizzo dell’auto. La rivista specializzata Tyre Reviews ha valutato 8 pneumatici “Super Budget” (Davanti, Double Coin, King Meiler, Maxtrek, Nankang, Tomket, Triangle, Winrun) a confronto con le prestazioni di uno pneumatico Premium. Ecco quanto sono davvero sicure le gomme auto economiche e come si comportano alla guida.

IL TEST DI TYRE REVIEWS SULLE GOMME ESTIVE LOW COST

Tyre Reviews ha messo a confronto le gomme auto estive dal prezzo più basso nella misura 205/55 R16 di 8 Costruttori con le performance delle Continental PremiumContact 7 negli stessi test effettuati con una Volkswagen Golf VII. Le prove hanno riguardato:

bagnato , maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h);

, maneggevolezza, aquaplaning e frenata (da 80 a 5 km/h); asciutto , maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h);

, maneggevolezza e frenata (da 100 a 5 km/h); rumorosità ;

; resistenza al rotolamento, che impatta sul consumo di carburante e le emissioni;

di carburante e le emissioni; prezzo.

GOMME ECONOMICHE O PREMIUM: COSA CAMBIA

La comparativa di test delle gomme auto economiche vuole verificare quali pneumatici si avvicinano alle prestazioni delle gomme Continental, elette tra le marche di pneumatici migliori nei test indipendenti. Se invece vuoi sapere quali sono le gomme migliori nei test più recenti, puoi trovarle ai seguenti link:

A proposito, lo sapevi che quasi tutti i Costruttori di gomme hanno Brand di seconda e terza linea? Ecco le parentele tra le marche.

GOMME ESTIVE ECONOMICHE: I RISULTATI DEL TEST 2023

I risultati dei test gomme estive economiche confermano che risparmiare sugli pneumatici significa compromettere la sicurezza di guida: quasi tutti gli pneumatici hanno enormi lacune rispetto agli pneumatici premium di riferimento. Questo può significare, nel caso delle gomme Double Coin DC99, come per molte altre che le precedono, non riuscire ad evitare un incidente o l’investimento di un pedone quando l’asfalto è bagnato, asciutto o perdere il controllo dell’auto a una velocità molto bassa per l’aquaplaning. Ecco i risultati delle singole prove.

Frenata su bagnato:

Continental Premium Contact 7: 31,58 m; Tomket Sportseries 1: 38,69 m; Double Coin DC99: 46,04 m.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Frenata su asciutto:

Continental Premium Contact 7: 35,27 m; Tomket Sportseries 1: 37,83 m; Triangle SporteX TH201: 40,01.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Resistenza all’aquaplaning:

Continental Premium Contact 7: 74,91 km/h; Nankang Econex NA1: 74,13 km/h; Double Coin DC99: 64,55 km/h.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Resistenza al rotolamento:

Tomket Sportseries 1: 8,28 kg/t; Winrun R330: 8,37 kg/t; Maxtrek MAXIMUS M1: 9,82 kg/t.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

Rumorosità:

Double Coin DC99: 70,2 dB; Davanti DX390: 70,3 dB; Maxtrek MAXIMUS M1: 74,4 dB.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.