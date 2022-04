Test gomme estive al miglior prezzo 2022: quanto sono sicure?

I club ARBÖ, GTÜ e ACE mettono sotto torchio 8 gomme estive al miglior prezzo 195/55 R16: ecco il video del test e i risultati 2022

I test sui migliori pneumatici estivi dimostrano che in testa alle classifiche ci sono i Costruttori che investono molto in ricerca e sviluppo di prodotti premium. Ma cosa succede se si confrontano tra loro le gomme al miglior prezzo? È la domanda che trova risposta nel test delle gomme “budget” tra le seconde e terze linee dei produttori, organizzato dal club automobilistico ARBÖ, insieme ai suoi partner tedeschi GTÜ e ACE. Le associazioni europee hanno confrontato 8 pneumatici economici al miglior prezzo sul mercato nella misura 195/55 R16. Ecco cosa bisogna sapere secondo i risultati del test ARBÖ, GTÜ e ACE.

TEST GOMME ESTIVE AL MIGLIOR PREZZO 2022

I test delle gomme economiche sono stati effettuati su Volkswagen Polo e Seat Ibiza, valutando:

– Distanza di frenata su asciutto e bagnato;

– Manovrabilità delle gomme su asciutto e bagnato;

– Rumorosità ed efficienza in consumo di carburante;

– Prezzo;

Nell’utilizzo quotidiano e in condizioni di guida ottimali (ottima aderenza, asfalto asciutto, pressione corretta, etc.), anche le gomme al miglior prezzo si rivelano adeguate. Le lacune rispetto alle gomme di prima linea, emergono quando sono stressate maggiormente. “Il nostro test mostra che la qualità degli pneumatici di marca economici è ancora leggermente lontana dal livello degli pneumatici di marca di alta qualità”, dichiara Erich Groiss, coordinatore tecnico di ARBÖ. “Quando sono al limite, le differenze diventano evidenti”. Ecco il video delle prove e i risultati ai paragrafi successivi.

GOMME AL MIGLIOR PREZZO BARUM E TRISTAR BOCCIATE

Le gomme economiche Tristar ECOPOWER 4 e Barum Bravuris 5HM non hanno superato in modo convincente il test di frenata, ritenuto il più importante per l’assegnazione dei punti:

– Tristar Ecopower 4, si ferma 6 metri dopo nella frenata su bagnato da 80 km/h rispetto alle gomme migliori del test;

– Barum Bravuris 5HM, impiega la maggiore distanza di frenata su asciutto di tutte le altre gomme;

GOMME AL MIGLIOR PREZZO FULDA, MATADOR E MILESTONE CON RISERVA

La distanza di frenata è il motivo principale per cui le gomme Fulda Ecocontrol HP2, Matador MP47 Hectorra 3 e Milestone Green Sport sono state consigliate con riserva, seppure con alcuni punti di forza equilibrati da lacune migliorabili:

– Fulda Ecocontrol HP2 si comporta bene sull’asciutto, ma perde punti sul bagnato;

– Matador MP47 Hectorra 3 e Milestone Green Sport hanno diversi aspetti migliorabili in frenata (asciutto e bagnato) ed efficienza ambientale, ma guadagnano punti sul prezzo migliore;

KLEBER DYNAXER HP4 E UNIROYAL RAINSPORT5 GOMME AL MIGLIOR PREZZO CONSIGLIATE

I club ARBÖ, GTÜ e ACE collocano le gomme Kleber e Uniroyal in testa alla classifica degli pneumatici più economici nel test:

– Kleber Dynaxer HP4, manca di poco la valutazione “molto consigliato”, con un buon punteggio in tutte le principali aree di valutazione;

– Uniroyal Rainsport5, perde qualche punto solo sull’asciutto e risulta un’ottima alternativa alle Kleber, se si è disposti ad accettare la maggiore rumorosità;

Clicca l’immagine sotto per vedere i risultati a tutta larghezza.