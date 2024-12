Test gomme 4 stagioni sportive: classifica 225/40 R18 di Auto Bild

Share on:

La rivista tedesca Auto Bild ha pubblicato i risultati del test gomme 4 stagioni per auto sportive. I colleghi tedeschi hanno messo a confronto le gomme per tutto l’anno con certificazione invernale nella misura 225/40 R18, ed ecco la classifica con pro e contro. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI 225/40 R18

Il test gomme 4 stagioni di Auto Bild ha fatto emergere dalle fasi eliminatorie 10 gomme all season 225/40 R18. Nei test effettuati con la Subaru BRZ sono state valutate le prestazioni su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Le gomme arrivate in finale, in ordine alfabetico sono:

Bridgestone Turanza all season 6

Continental Allseasoncontact

Falken Euroall Season AS220PRO

Goodyear Vector 4 Seasons gen-3

Kleber Quadraxer 3

Michelin Crossclimate 2

Nexen N’blue 4season

Pirelli Cinturato all season sf3

Toyo Celsius as2

Vredestein Quatrac pro

Ecco quali sono i risultati del test con pro e contro per ogni modello, dalla posizione più bassa della classifica alle gomme più performanti.

Fonte immagini Auto Bild

10. TOYO CELSIUS AS2

Pro : “Manovrabilità stabile sull’asciutto, spazi di frenata brevi su neve, bassa resistenza al rotolamento”

: “Manovrabilità stabile sull’asciutto, spazi di frenata brevi su neve, bassa resistenza al rotolamento” Contro: “Qualità invernali sufficienti, sottosterzo su neve/bagnato, spazi di frenata prolungati sul bagnato”

9. VREDESTEIN QUATRAC PRO

Pro : “Buone qualità invernali, comportamento di guida stabile”

: “Buone qualità invernali, comportamento di guida stabile” Contro: “Aderenza sul bagnato sufficiente, spazi di frenata più lunghi su asciutto e bagnato, basse riserve di aquaplaning”

8. FALKEN EUROALL SEASON AS220PRO

Pro : “Buona trazione e spazi di frenata brevi su neve, manovrabilità sull’asciutto”

: “Buona trazione e spazi di frenata brevi su neve, manovrabilità sull’asciutto” Contro: “Guida sottosterzante su strade innevate e bagnate, riserve moderate per l’aquaplaning”

7. CONTINENTAL ALLSEASONCONTACT

Pro : “Buone qualità invernali, manovrabilità sul bagnato, spazi di frenata brevi sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento”

: “Buone qualità invernali, manovrabilità sul bagnato, spazi di frenata brevi sul bagnato, bassa resistenza al rotolamento” Contro: “Sufficiente sull’asciutto e migliorabili in aquaplaning”

6. NEXEN N’BLUE 4SEASON

Pro : “Buona trazione e spazi di frenata brevi su neve, comportamento di guida stabile e sicuro in tutte le condizioni atmosferiche, prezzo economico”

: “Buona trazione e spazi di frenata brevi su neve, comportamento di guida stabile e sicuro in tutte le condizioni atmosferiche, prezzo economico” Contro: “Sufficiente in aquaplaning”

5. KLEBER QUADRAXER 3

Pro : “Guida convincenti su neve e ghiaccio, spazi di frenata brevi su asciutto, buon comfort, prezzo economico”

: “Guida convincenti su neve e ghiaccio, spazi di frenata brevi su asciutto, buon comfort, prezzo economico” Contro: “Tendenza al sottosterzo su strada asciutta”

4. BRIDGESTONE TURANZA ALL SEASON 6

Pro : “Comportamento di guida esemplare in tutte le condizioni atmosferiche, manovrabilità dinamica su asciutto e bagnato, buon rapporto qualità prezzo”

: “Comportamento di guida esemplare in tutte le condizioni atmosferiche, manovrabilità dinamica su asciutto e bagnato, buon rapporto qualità prezzo” Contro: “Aquaplaning moderato in curva”

3. GOODYEAR VECTOR 4 SEASONS GEN-3

Pro : “Tuttofare con potenziale equilibrato ad alte prestazioni, ottima trazione sulla neve, guida dinamica, comportamento dello sterzo preciso, livello di prezzo moderato”

: “Tuttofare con potenziale equilibrato ad alte prestazioni, ottima trazione sulla neve, guida dinamica, comportamento dello sterzo preciso, livello di prezzo moderato” Contro: ND

2. MICHELIN CROSSCLIMATE 2

Pro : “prestazioni di guida esemplari su neve e ghiaccio, buone riserve di aquaplaning, movimentazione sicura sul bagnato e sull’asciutto, rotolamento piacevolmente silenzioso, bassa resistenza al rotolamento”

: “prestazioni di guida esemplari su neve e ghiaccio, buone riserve di aquaplaning, movimentazione sicura sul bagnato e sull’asciutto, rotolamento piacevolmente silenzioso, bassa resistenza al rotolamento” Contro: ND

1. PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF3