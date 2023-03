Test gomme 4 stagioni Camper 235/55 R17: la classifica Autobild

Il magazine tedesco Autobild ha pubblicato i risultati del test gomme 4 stagioni per Camper e VAN nella misura 235/55 R17. Nei prossimi paragrafi parleremo della comparativa dei 12 pneumatici All Season, classifica e valutazioni espresse dai colleghi tedeschi. Se stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI 235/55 R17

Il test pneumatici 4 stagioni 235/55 R17 di Autobild ha valutato 3 gomme con “ottimo”, 4 con “Buono”, 4 “soddisfacenti” e 1 “consigliato con riserva”. Nei test effettuati con una Volkswagen T6 Bulli sono state valutate le prestazioni su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Tutte le gomme nel test hanno il simbolo del fiocco di neve con la montagna a 3 cime per la certificazione invernale.

PNEUMATICI 4 STAGIONI CAMPER 235/55 R17 NEL TEST

Gli pneumatici 4 stagioni per Camper e Van (se non conosci le differenze tra pneumatici C e CP ne parliamo qui) nel test di Autobild sono, in ordine alfabetico:

Bridgestone Weather Control A005-Evo

Continental AllSeasonContact

Cooper Discoverer All Season

Falken EuroAll Season AS210

Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Hankook Kinergy 4S²

Maxxis Premitra All Season AP3 SUV

Michelin CrossClimate 2

Minerva Allseason Master XL

Nokian Seasonproof

Pirelli Cinturato All Season SF 2

Vredestein Quatrac Pro

CLASSIFICA TEST PNEUMATICI 4 STAGIONI CAMPER 235/55 R17

Ecco quali sono i risultati del test gomme 4 stagioni Camper e Van 235/55 R17 con pro e contro secondo Autobild per ogni modello, dalla posizione più bassa della classifica alle gomme più performanti.

12.Minerva Allseason Master XL

Pro: prezzo, trazione e frenata su neve e ghiaccio, bassa resistenza al rotolamento, bassa rumorosità;

Contro: elevato sottosterzo, basse riserve di sicurezza contro l’aquaplaning, comportamento dello sterzo spugnoso, lunga distanza di frenata su bagnato;

11.Nokian Seasonproof

Pro: buone prestazioni in curva su strada invernale, brevi spazi di frenata su ghiaccio e neve, bassa resistenza al rotolamento, bassa rumorosità;

Contro: limitato contro l’aquaplaning, lunga distanza di frenata su bagnato, sottosterzante su asciutto, comfort di marcia moderato;

10.Bridgestone Weather Control A005-Evo

Pro: manovrabilità su pendii bagnati e asciutti, brevi spazi di frenata su asciutto, comfort di marcia, resistenza al rotolamento;

Contro: prestazioni carenti in curva su neve e ghiaccio, sufficiente contro l’aquaplaning, prezzo;

9.Falken EuroAll Season AS210

Pro: manovrabilità su asciutto e bagnato, sterzo diretto, breve distanza di frenata su neve, prezzo;

Contro: scarso su pendii innevati, bassa riserva di sicurezza contro l’aquaplaning, lunga frenata su asciutto;

8.Hankook Kinergy 4S²

Pro: impeccabile in condizioni di guida invernali, maneggevolezza dinamica su asciutto e bagnato, spazi di frenata brevi su asciutto e bagnato, rumorosità bassa, prezzo;

Contro: riserva di sicurezza contro l’aquaplaning, comfort sufficiente, resistenza al rotolamento;

7.Cooper Discoverer All Season

Pro: prestazioni equilibrate su ghiaccio e neve, discreta riserva di sicurezza contro l’aquaplaning, brevi spazi di frenata su bagnato e asciutto, bassa rumorosità, prezzo;

Contro: sottosterzante e lento in curva su asciutto, alta resistenza al rotolamento;

6.Vredestein Quatrac Pro

Pro: prestazioni equilibrate su asciutto e bagnato, trazione su neve, manovrabilità su asciutto e bagnato, buona riserva contro l’aquaplaning e bassa resistenza al rotolamento;

Contro: leggermente sottosterzante su ghiaccio e neve, leggermente più lunga la distanza di frenata su asciutto;

5.Maxxis Premitra All Season AP3 SUV

Pro: prezzo, prestazioni equilibrate su bagnato, stabilità in curva, brevi spazi di frenata su neve e asciutto, ottime riserve in aquaplaning, bassa rumorosità;

Contro: leggermente sottosterzante su asciutto, comfort di marcia limitato;

4.Continental AllSeasonContact

Pro: guida sicura su neve e bagnato, buona resistenza all’aquaplaning, brevi spazi di frenata su bagnato, bassa resistenza al rotolamento;

Contro: aderenza su pendii asciutti, distanza di franata su asciutto più lunga;

3.Goodyear Vector 4Seasons Gen-3

Pro: maneggevole e sportivo su asciutto e bagnato, sterzo preciso, rapporto qualità-prezzo e resistenza al rotolamento bassa;

Contro: resistenza all’aquaplaning nella media;

2.Pirelli Cinturato All Season SF 2

Pro: ottime prestazioni su pendii in condizioni di guida invernali, decelerazione su asciutto e bagnato, maneggevolezza su asciutto, comfort, resistenza al rotolamento;

Contro: leggera tendenza al sottosterzo sul bagnato, prezzo;

1.Michelin CrossClimate 2

Pro: sicure in qualsiasi condizione meteo, migliori su neve e ghiaccio, ottima riserva contro l’aquaplaning, sterzo preciso, frenata su asciutto e resistenza al rotolamento bassa;

Contro: prezzo.