Test gomme 4 stagioni 225/50 R17: la classifica Auto Bild

La rivista tedesca Auto Bild ha pubblicato, come ogni anno, la classifica delle gomme 4 stagioni che si sono distinte partendo da una più ampia selezione di pneumatici All season disponibili in commercio. Stavolta, il test delle gomme 4 stagioni si è focalizzato sulla misura 225/50 R17. Nei prossimi paragrafi vediamo quali sono gli pneumatici più performanti validi tutto l’anno con certificazione invernale. Se invece stai cercando misure di pneumatici diverse, guarda i test più recenti sulle migliori gomme 4 stagioni.

TEST GOMME 4 STAGIONI 225/50 R17 DI AUTO BILD

Il test di quest’anno ha visto impegnati 37 pneumatici All Season selezionati da Auto Bild e sottoposti a una prova pre-selettiva. Tutte le gomme sono state valutate in test di frenata su asciutto e bagnato. Solo le gomme per cui è stata misurata una distanza di frenata più breve sono state impiegate per i test autentici in condizioni di guida invernale.

LE MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 225/50 R17 IN FINALE

Il test gomme 4 stagioni di Auto Bild ha fatto emergere dalle fasi eliminatorie 15 gomme all season 225/50 R17. Nei test effettuati con una BMW Serie 3 sono state valutate le prestazioni su asciutto, bagnato e neve, considerando anche l’aspetto ambientale (resistenza al rotolamento e consumo di carburante) e prezzo. Le gomme arrivate in finale, in ordine alfabetico sono:

BF Goodrich Advantage All-Season

Advantage All-Season Bridgestone Turanza All Season 6 Enliten

Turanza All Season 6 Enliten Continental AllSeasonContact 2

AllSeasonContact 2 Dunlop All Season 2

All Season 2 Giti GitiAllSeason AS2

GitiAllSeason AS2 Goodyear Vector 4

Vector 4 GT Radial ClimateActive

ClimateActive Linglong Grip Master 4S

Grip Master 4S Kleber Quadraxer 3

Quadraxer 3 Kumho Solus 4S HA32+

Solus 4S HA32+ Pirelli Cinturato All Season SF3

Cinturato All Season SF3 Michelin CrossClimate 2

CrossClimate 2 Toyo Celsius AS2

Celsius AS2 Viking FourTech Plus

FourTech Plus VredesteinQuatrac Pro

CLASSIFICA MIGLIORI GOMME 4 STAGIONI 225/50 R17 SECONDO AUTO BILD

I test delle gomme 4 stagioni di Auto Bild hanno attribuito una buona valutazione a quasi tutti i Brand coinvolti. Partiamo però prima dai risultati meno brillanti delle gomme considerate “consigliate con riserva”, fino alle migliori gomme in classifica, con pro e contro qui sotto.

Linglong GripMaster 4S è al 15° posto. Il commento di Auto Bild è il seguente: “Anche se può ricevere punti per le buone prestazioni su piste asciutte, buon comfort di guida e chilometraggio elevato, le cose sono un po’ diverse quando si guida su neve e condizioni bagnate: qui le prestazioni del GripMaster 4S sono piuttosto deboli. In caso di aquaplaning offre solo riserve moderate.”

Qui invece gli pneumatici che si sono distinti per particolari peculiarità e più sotto la classifica completa.

Dunlop AllSeason 2 è il migliore nel contenimento dei costi

Pro : “equilibrato, miglior chilometraggio nel test”;

: “equilibrato, nel test”; Contro: “migliorabile in curva su neve, spazi di frenata prolungati sul bagnato”;

Michelin CrossClimate 2 è il migliore nella sostenibilità ambientale

Pro : “livello di prestazioni equilibrato su neve e ghiaccio , buona aderenza e spazi di frenata brevi”;

: “livello di prestazioni , buona aderenza e spazi di frenata brevi”; Contro: “riserve medie per l’aquaplaning, livello dei prezzi”;

Vredestein Quatrac Pro è il migliore in assoluto nel test