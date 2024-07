Scelta pneumatici auto: il 45% la fa su prezzo e sicurezza

In un recente sondaggio commissionato da Apollo Tyres, condotto su un campione di 1000 automobilisti, emerge un quadro interessante sui criteri di scelta degli pneumatici di ricambio. I risultati, infatti, rivelano una crescente attenzione verso il comfort di guida, in misura pari a quella riservata alle prestazioni. Anche la sicurezza è uno dei criteri principali per la scelta delle gomme.

COMFORT VS PRESTAZIONI: I CRITERI DI SCELTA PNEUMATICI

Alla domanda su quali caratteristiche siano prioritarie nella scelta degli pneumatici di ricambio, il 35% degli intervistati che dichiarano di “amare” o “gradire” la guida ha indicato “raffinatezza di guida e bassa rumorosità“. Questo dato è particolarmente significativo se confrontato con il 25% che ha invece privilegiato “aderenza e trazione ad alte prestazioni“. Tale tendenza sottolinea come il comfort stia diventando un fattore determinante per molti automobilisti, persino per quelli che guidano veicoli ad alte prestazioni.

PREFERENZE PNEUMATICI: IL COMFORT AL PRIMO POSTO

Una delle scoperte più interessanti del sondaggio riguarda la preferenza per le dimensioni degli pneumatici. Una percentuale significativa degli intervistati, il 46%, preferisce “una ruota più piccola con uno pneumatico dal profilo più alto”, ritenendo che questo configuri un comfort maggiore. Al contrario, il 40% ha optato per “una ruota più grande e uno pneumatico dal profilo basso”, apprezzandone l’estetica superiore.

SICUREZZA E CONVENIENZA DEGLI PNEUMATICI: PRIORITA’ PER CIRCA 1 SU 2

Oltre al comfort e alle prestazioni, emergono con forza due criteri fondamentali: “prezzo/convenienza” e “sicurezza“. Entrambi sono stati indicati come priorità dal 45% degli intervistati. A seguire, il 41% ha sottolineato l’importanza di “aderenza del battistrada e trazione costanti per l’intero anno”. Questi dati evidenziano come gli automobilisti siano sempre più attenti a un equilibrio tra costi, sicurezza e prestazioni durante tutto l’anno. A partire dal 2024, diventa obbligatorio il test di aderenza su bagnato degli pneumatici anche da usurati per l’omologazione, quindi gli automobilisti potranno scegliere pneumatici più sicuri già dalla fine dell’anno.

Yves Pouliquen, Group Head of Sales and Marketing di Apollo Tyres, ha commentato: “Il nostro sondaggio evidenzia che i conducenti di auto ad alte prestazioni cercano una maggiore versatilità dai propri pneumatici. Molti utilizzano la stessa auto per la pista e per i fine settimana di guida all’insegna del divertimento. Ultrac Pro è il primo pneumatico in grado di soddisfare in modo efficace questa vasta gamma di requisiti.”