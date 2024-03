Gli pneumatici auto sono l’unico elemento di contatto con la strada a cui affidiamo la sicurezza di guida e le prestazioni di un’auto in senso ampio, incluso il consumo di carburante. Tuttavia, molti automobilisti preferiscono risparmiare subito alcune decine di euro all’acquisto, piuttosto che investirle in un risparmio sulla lunga percorrenza senza rinunciare a prestazioni e sicurezza. Ma qual è la durata degli pneumatici auto nuovi? Dopo aver chiarito i dubbi su DOT e scadenza degli pneumatici, in questo approfondimento risponderemo a una domanda chiara: quanto dura in media uno pneumatico? Ecco le risposte e i consigli per aumentare la durata delle gomme.

FATTORI CHE INFLUENZANO LA DURATA DEGLI PNEUMATICI

Prima di rispondere alla domanda centrale di questo approfondimento, bisogna chiarire che non tutti gli pneumatici possono avere la stessa durata, anche a parità di Marca e prodotto. I motivi sono diversi, alcuni invarianti e altri invece che dipendono da fattori su cui si può intervenire.

A d esempio:

Caratteristiche dell’auto, tra cui potenza e peso: possono influenzare la durata degli pneumatici, il tallone d’Achille di molte auto elettriche più prestazionali, ma anche berline e sportive a trazione posteriore.

Stile di guida : il modo in cui si guida ha un impatto significativo sulla durata degli pneumatici. Guidare con continuità, evitando accelerazioni e frenate brusche, può aumentare la vita utile degli pneumatici. D’altro canto, una guida aggressiva può causare un’usura prematura.

: il modo in cui si guida ha un impatto significativo sulla durata degli pneumatici. Guidare con continuità, evitando accelerazioni e frenate brusche, può aumentare la vita utile degli pneumatici. D’altro canto, una guida aggressiva può causare un’usura prematura. Condizioni stradali : le condizioni della strada influenzano notevolmente l’usura degli pneumatici. Ad esempio, strade accidentate, piene di buche o detriti, possono causare danni agli pneumatici più rapidamente rispetto a strade ben mantenute.

: le condizioni della strada influenzano notevolmente l’usura degli pneumatici. Ad esempio, strade accidentate, piene di buche o detriti, possono causare danni agli pneumatici più rapidamente rispetto a strade ben mantenute. Manutenzione : una corretta manutenzione degli pneumatici può estenderne la durata. Questo include il controllo regolare della pressione dell’aria, l’allineamento e la bilanciatura delle ruote. Inoltre, ruotare gli pneumatici regolarmente può contribuire a una distribuzione uniforme dell’usura.

: una corretta manutenzione degli pneumatici può estenderne la durata. Questo include il controllo regolare della pressione dell’aria, l’allineamento e la bilanciatura delle ruote. Inoltre, ruotare gli pneumatici regolarmente può contribuire a una distribuzione uniforme dell’usura. Qualità degli pneumatici: La qualità degli pneumatici stessi gioca un ruolo importante nella loro durata. Gli pneumatici più recenti di alcuni brand, come ad esempio Michelin, sono sviluppati per avere una minore resistenza al rotolamento (quindi minore consumo di carburante), una maggiore resistenza all’usura e garantire prestazioni ottimali fino al limite di usura legale di 1,6 mm. È importante scegliere pneumatici di marca rinomata e adatti al tipo di veicolo e alle condizioni di guida.

QUANTO DURA IN MEDIA UNO PNEUMATICO

La durata esatta degli pneumatici varia notevolmente in base ai fattori sopra citati. Tuttavia, possiamo fare alcune stime basate sulle indicazioni di uno dei maggiori produttori di pneumatici. In media, secondo Pirelli, gli pneumatici auto sono sviluppati per percorrere 40 – 50 mila km.

Nella realtà però il discorso cambia notevolmente, poiché facendo riferimento ai dati della percorrenza in Europa, la durata media di uno pneumatico può variare da 25 a 50 mila km, con punte di 75 mila km in condizioni di utilizzo non penalizzanti (guida tranquilla, auto non impegnativa, costante manutenzione).

CONSIGLI PER PROLUNGARE LA VITA DEGLI PNEUMATICI

Come anticipato, non si può certo ridurre il peso di un’auto al punto da avere un impatto positivo sull’usura degli pneumatici. Tuttavia ci sono alcune buone abitudini che possono preservare la durata e lo stato di salute degli pneumici: