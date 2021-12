Pneumatici usurati: ora le Tesla avvertono quando cambiarli

Tesla rilascia l’aggiornamento che migliora il controllo automatico degli pneumatici: oltre a pressione e geometria, avverte anche quando sono da cambiare

Gli aggiornamenti Tesla riservano sempre delle sorprese ai proprietari delle auto, con novità di vario tipo (bug fix, nuove funzionalità, ottimizzazioni, etc.) che non sempre sono subito disponibili per tutti. Una delle funzioni più interessanti che potrà aumentare la sicurezza di guida è il controllo pneumatici usurati in maniera anomala oppure con battistrada al limite di usura. Ecco le novità sull’avviso pneumatici usurati delle Tesla.

CON L’AGGIORNAMENTO TESLA ARRIVA IL CONTROLLO USURA PNEUMATICI

Il controllo dell’usura pneumatici è una delle nuove features disponibili con l’aggiornamento Tesla 2021.44.5. Come riporta Drive Tesla Canada, la novità è stata condivisa da uno degli utenti del blog che ha inviato le foto del sistema in funzione. Non sappiamo esattamente su quali modelli la funzione sarà resa disponibile e con quale HW. Mentre è molto probabile che il sistema sfrutti la velocità di rotazione di ogni ruota per capire:

– se il battistrada ha un livello di usura troppo basso;

– se l’usura degli pneumatici è irregolare;

– se gli pneumatici posteriori e anteriori hanno un’usura troppo diversa;

USURA PNEUMATICI TESLA, UNA CARATTERISTICA COMUNE

L’usura degli pneumatici sulle Tesla, come su tutte le auto elettriche ad alte prestazioni, è una delle caratteristiche a cui ci si deve abituare con uno stile di guida adeguato per farli durare più a lungo. Su Teslari.it, l’usura degli pneumatici è uno degli argomenti più caldi. Complice anche la possibilità di regolare l’altezza delle sospensioni, alcuni utenti lamentano una più veloce usura esterna e altri un’usura interna degli pneumatici. Entrambe sono tra i danneggiamenti e usure irregolari pneumatici che alterano la geometria del veicolo (campanatura positiva o negativa), che su alcuni modelli Tesla è già segnalata al conducente come problema alle gomme. Il nuovo aggiornamento dovrebbe dare informazioni più dettagliate come si vede dalle foto pubblicate da Drive Tesla Canada.

AGGIORNAMENTO TESLA E CONTROLLO PNEUMATICI: SU QUALI AUTO?

L’aggiornamento Tesla 2021.44.5, come molti altri non è sempre uguale per tutti i modelli, e anche di questo si parla spesso sui blog dedicati. Non è scontato quindi che dopo il download, la funzione di controllo dell’usura pneumatici Tesla sarà subito disponibile. La conferma arriva sempre dal blog italiano dei fan Tesla in cui alcune funzioni non sono presenti dopo aver installato lo stesso aggiornamento su modelli diversi. Ad esempio:

– la funzione di calibrazione del volante (una possibile conseguenza dell’usura irregolare degli pneumatici sulle auto è anche il volante leggermente storto);

– la possibilità di annullare il cicalino SBR delle cinture slacciate posteriori, se si trasporta qualcosa di pesante sul sedile. Sarebbe consigliabile evitarla e riporre gli oggetti pesanti nel bagagliaio o sul pavimento;

– parcheggio parallelo al senso di marcia per modelli con Autopark;