Pneumatici senza aria pronti nel 2030: i test sulla Tesla Model 3

Goodyear annuncia gli pneumatici senza aria per auto elettriche entro il 2030: i primi test in pista con la Tesla Model 3

Gli pneumatici senza aria non si fermeranno davanti a chiodi, buche e danneggiamenti vari. Ci stanno lavorando molti Costruttori per studiare il reale potenziale di commercializzazione. Goodyear si è spinta oltre, testando le ruote senza aria su una Tesla Model 3.

PNEUMATICI SENZA ARIA ANCHE PER AUTO ELETTRICHE

Quali vantaggi darà guidare un’auto con pneumatici senza aria? Probabilmente le criticità legate a cali di pressione improvvisi, controlli rimandati e gonfiaggio non corretto saranno solo un lontano ricordo degli pneumatici tubeless. Anche se è spesso sottovalutata la funzione dell’aria nelle gomme, rimpiazzarla negli pneumatici senza aria, richiede una struttura progettata ad hoc. Come riporta Inside Evs, Goodyear ha accelerato lo sviluppo delle gomme “airless” per auto elettriche, il cui lancio è atteso per il 2030. Le ruote Goodyear senza aria sono state realizzate appositamente per una Tesla Model 3 nei test su tracciato misto.

TEST PNEUMATICI SENZA ARIA SU TESLA MODEL 3

Sebbene le ruote senza aria siano già impiegate in molti settori, come quello agro, movimento terra o in generale a bassa velocità, Goodyear ha alzato l’asticella ampliando ricerca e sviluppo alle auto elettriche ad alte prestazioni. “Dopo aver eseguito con successo i test di durata degli pneumatici senza aria fino a velocità di 100 miglia all’ora (circa 160 km/h), Goodyear ha recentemente testato l’architettura di pneumatici alternativi presso l’Akron Proving Grounds dell’azienda”. Ai test hanno partecipato collaudatori Goodyear ed indipendenti, restituendo buoni feedback nelle prove di velocità fino a circa 80 km/h, accelerazione e frenata. Qualche indecisione sembrerebbe più evidente nei cambi di direzione improvvisi, fase in cui la spalla degli pneumatici tradizionali con aria fornisce appoggio quando la ruota è sottoposta a carichi laterali.

LE RUOTE SENZA ARIA GOODYEAR IN ARRIVO ENTRO IL 2030

Per avere maggiori risposte su resistenza al rotolamento, comfort durata e sicurezza in frenata bisognerà attendere i prossimi step. Per ora Goodyear sta testando in modo più ampio gli pneumatici senza aria su una navetta a guida autonoma con la Jacksonville Transportation Authority (JTA). La guida autonoma rappresenta uno degli sviluppi più concreti delle gomme senza aria. “Si tratta di un traguardo importante in quanto cerchiamo di far progredire la mobilità oggi e di introdurre i primi pneumatici completamente sostenibili e senza manutenzione entro la fine del decennio”, ha dichiarato Michael Rachita, senior program manager di Goodyear.