Pneumatici tubeless più affidabili: la classifica 2021

Gli automobilisti USA preferiscono i brand di gomme esteri: ecco la classifica 2021 dei migliori pneumatici tubeless per tipo di veicolo

Con il cambio gomme da invernali ad estive che si avvicina, per molti automobilisti sarà l’occasione di montare nuovi pneumatici tubeless. La tendenza ad affezionarsi a una delle marche di pneumatici più famose è davvero fondata? Per scoprire quali sono le marche di pneumatici senza camera d’aria preferite, JD Power ha chiesto agli automobilisti cosa pensano sull’affidabilità delle gomme auto di primo equipaggiamento. Ecco la classifica con le marche di gomme più affidabili del 2021.

PNEUMATICI TUBELESS PIÙ AFFIDABILI: L’INDAGINE USA

L’indagine sugli pneumatici Tubeless di serie è una delle ricerche di mercato di JD Power che si basa direttamente sulle risposte dei consumatori. Anche in questo caso infatti, sono stati intervistati oltre 26 mila proprietari di veicoli immatricolati tra il 2018 e il 2019 negli USA. Considerando l’area geografica, gli pneumatici fatti apposta per il Nord America hanno in media una maggiore durata chilometrica rispetto alle gomme per l’Europa. Ciononostante uno dei produttori nazionali è alle spalle di altre aziende estere. Ovviamente la classifica delle marche di pneumatici tubeless indica anche la maggiore probabilità per gli automobilisti di montare gomme dello stesso produttore quando si usurano quelle di primo equipaggiamento.

LE MARCHE DI PNEUMATICI TUBELESS MIGLIORI IN PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

L’indagine sulle migliori marche di pneumatici tubeless incorona Michelin come brand preferito dagli automobilisti in vari segmenti. Ma a parte questo, è rilevante il punteggio medio e assoluto delle varie marche per i diversi tipi di segmenti di veicoli.

Migliori pneumatici tubeless su auto per trasporto passeggeri:

– Michelin: 752;

– Goodyear: 739;

– Kumho: 736;

– Continental: 726;

– Firestone: 725;

– Media: 721;

Migliori pneumatici tubeless su auto Premium

– Michelin: 782;

– Pirelli: 760;

– Media: 750;

Migliori pneumatici tubeless su auto Sportive

– Michelin: 789;

– Goodyear: 761;

– Media: 731;

Migliori pneumatici tubeless su Pickup

– Michelin: 771;

– Bridgestone: 737;

– Hankook: 712;

– Media: 711;

CAMBIO PNEUMATICI AUTO: – 23% NEL 2020

L’indagine JD Power sugli pneumatici preferiti negli USA, fa emergere anche che con l’emergenza sanitaria, è diminuito l’utilizzo delle auto e il ricorso alle officine per i semplici controlli. Rispetto ai dati rilevati nel 2020, la percorrenza media delle auto è diminuita del 13% e la sostituzione delle gomme invece del 23%. “E’ una tendenza simile a quella osservata tra i proprietari di veicoli elettrici”, afferma Brent Gruber, director of automotive quality di JD Power. “Le minori esigenze di manutenzione tengono le persone lontane dalle officine anche per un semplice controllo agli pneumatici auto che non deve essere trascurato”.