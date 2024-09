Pneumatici auto: +4% vendite nel Q2 2024 grazie alle All Season

L’Associazione Europea dei Produttori di Pneumatici e Gomma (ETRMA) ha pubblicato i dati relativi alle vendite di pneumatici di ricambio in Europa per il secondo trimestre (Q2) del 2024. Dopo imesi di contrazione, il mercato ha finalmente mostrato un segnale positivo, dovuto principalmente alle vendite di pneumatici auto All Season e Invernali. Nonostante la complessità del contesto economico e geopolitico, emergono infatti segnali contrastanti tra i vari segmenti del mercato degli pneumatici.

VENDITE PNEUMATICI AUTO IN EUROPA Q2 2024

Il settore degli pneumatici di ricambio destinati ai consumatori ha registrato un miglioramento rispetto ai risultati negativi del 2023, anno in cui le vendite complessive erano diminuite dell’8% rispetto all’anno precedente.

Il primo semestre del 2024 ha visto un’inversione di tendenza moderata, grazie soprattutto alla crescente domanda di pneumatici All Seasons: +19% che porta a +17% il recupero nel primo semestre 2024 rispetto all’anno precedente. Qui trovi tutti i test indipendenti delle migliori gomme All season.

Le vendite di pneumatici auto invernali di ricambio sono aumentate del 3% nel Q2 2024, portando a +8% la crescita del semestre. Qui trovi tutti i test indipendenti delle migliori gomme invernali.

Gli pneumatici auto estivi invece sono diminuiti del 4% nei volumi di vendite semestrali, anche a causa della stagionalità e delle maggiori preferenze per le gomme 4 stagioni. Qui trovi tutti i test indipendenti delle migliori gomme estive.

Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.

SEGMENTO PNEUMATICI TRUCK E BUS ANCORA IN CALO

Diversamente dal settore Consumer, il mercato degli pneumatici per veicoli commerciali pesanti (Truck) continua a mostrare segni di sofferenza. Dopo un calo significativo del 17% nel 2023 rispetto al 2022, il settore non ha ancora trovato una strada chiara verso la ripresa.

Nel primo semestre del 2024, le vendite sono rimaste negative (-5%), risentendo in maniera più evidente delle difficoltà economiche globali, della contrazione della domanda nel settore dei trasporti e della riduzione delle flotte aziendali.

PNEUMATICI AGRICOLI: IN CRESCITA GRAZIE AL METEO

Un’area di relativa stabilità è rappresentata dal settore degli pneumatici agricoli. Il secondo trimestre del 2024 ha visto un incremento delle vendite (+6%), supportato in larga misura dalle condizioni meteorologiche piovose che hanno caratterizzato buona parte del periodo primaverile in Europa. Le condizioni favorevoli per l’agricoltura hanno spinto gli agricoltori a investire in nuovi pneumatici, contribuendo a mantenere la domanda elevata nonostante il difficile contesto economico, secondo l’analisi di ETRMA.

Secondo Adam McCarthy, Segretario Generale di ETRMA, che ha commentato il bilancio delle vendite di pneumatici nel primo semestre “Il secondo trimestre ha mostrato un miglioramento rispetto al primo, ma l’impatto dell’inflazione e delle tensioni geopolitiche rimane forte. La domanda di pneumatici, seppur in ripresa, resta inferiore ai livelli pre-pandemici, e i produttori devono affrontare continue pressioni sui costi.”