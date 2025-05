Pirelli presenta i nuovi P Zero per la Prima Porsche 911 GTS Ibrida

L’eccellenza incontra l’innovazione nel più recente sviluppo congiunto tra due protagonisti della mobilità ad alte prestazioni: Pirelli e Porsche. Con il debutto della nuova Porsche 911 GTS ibrida, prima versione elettrificata del celebre modello sportivo, Pirelli conferma ancora una volta la propria leadership tecnologica con l’introduzione di una gamma di pneumatici su misura. Al centro del progetto, il P Zero R, evoluzione della famiglia P Zero, il primo equipaggiamento dedicato alla 911 GTS. Affiancato dal P Zero Winter 2, per garantire prestazioni ottimali anche in condizioni climatiche avverse, questo pneumatico segna un importante traguardo nello sviluppo su misura, culminato con l’omologazione “N”, marchio distintivo degli pneumatici progettati in esclusiva per Porsche.

P ZERO R: SPORTIVITÀ E VERSATILITÀ PER LA PRIMA PORSCHE IBRIDA

Il nuovo P Zero R è il risultato di una stretta collaborazione tra i tecnici di Pirelli e gli ingegneri Porsche. E’ realizzato con una mescola innovativa e un design del battistrada ottimizzato le sue caratteristiche principali si differenziano per:

Aderenza elevata su un’ampia varietà di superfici, anche in condizioni di bagnato;

su un’ampia varietà di superfici, anche in condizioni di bagnato; Bassa resistenza al rotolamento, a beneficio dell’efficienza energetica, fondamentale per una sportiva ibrida;

Comfort acustico superiore, grazie a un disegno che attenua la rumorosità stradale.

Secondo Pirelli, il nuovo pneumatico è pensato per unire performance e fruibilità quotidiana, il P Zero R omologato per la 911 GTS rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e adattabilità ai ritmi della guida urbana o turistica.

P ZERO WINTER 2: PRESTAZIONI INVERNALI SENZA COMPROMESSI

A completare l’offerta, il nuovo P Zero Winter 2 sviluppato specificamente per la 911 garantisce agli appassionati Porsche un’esperienza di guida sportiva anche nella stagione fredda. Frutto dell’evoluzione tecnica degli pneumatici invernali Pirelli per vetture ad alte prestazioni, il Winter 2 si distingue per:

Battistrada direzionale con canali ottimizzati per drenaggio e trazione;

con canali ottimizzati per drenaggio e trazione; Miglioramenti su neve, bagnato e asciutto , con rigidità strutturale uniforme per una risposta dinamica precisa;

, con rigidità strutturale uniforme per una risposta dinamica precisa; Frenata e handling ottimizzati grazie a una distribuzione bilanciata del grip.

VIRTUAL DEVELOPMENT CENTER PER GLI PNEUMATICI PIRELLI

Uno degli elementi chiave di questo progetto è stato l’impiego delle più avanzate tecnologie digitali presso il Virtual Development Center (VDC) di Pirelli a Breuberg, in Germania. In questa struttura all’avanguardia, gli pneumatici vengono progettati e testati in ambienti virtuali ad alta fedeltà, con numerosi benefici:

Riduzione del 30% nei tempi di sviluppo ;

del 30% nei ; Diminuzione del 30% del numero di prototipi fisici ;

del 30% del numero di ; Maggiore precisione progettuale grazie all’uso del simulatore dinamico.

Questo approccio ha permesso a Pirelli di adattare ogni aspetto dei nuovi pneumatici alle specifiche esigenze dinamiche della 911 GTS, realizzando un prodotto “perfect fit” per una sportiva tanto sofisticata quanto innovativa.

UNA COLLABORAZIONE STORICA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Il lancio dei nuovi P Zero R e Winter 2 per la Porsche 911 GTS è solo l’ultimo tassello di una lunga collaborazione: 338 le omologazioni Pirelli per Porsche, a copertura di tutta la gamma – dalle berline ai SUV, fino alle supercar più estreme. Tra le realizzazioni più iconiche: