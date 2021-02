Pirelli presenta Cinturato All Season SF2, le 4 stagioni anche anti-foratura

Con le Pirelli Cinturato All Season SF2, si allarga la gamma di gomme 4 stagioni 2021 del Costruttore italiano: ecco tutte le novità da sapere

Pirelli presenta le nuove gomme 4 stagioni Cinturato All Season SF2, allargando la gamma che include anche le versioni RunFlat ed Elect per auto ibride ed elettriche. I nuovi pneumatici All Season Pirelli hanno durata e consumo di carburante ottimizzati, tra le novità annunciate dal produttore. Ecco come sono cambiati gli pneumatici Pirelli Cinturato All Season SF2 rispetto al precedente modello.

PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF2: LE GOMME 4 STAGIONI 2021

Il profilo, la struttura e il battistrada ottimizzati del nuovo Pirelli Cinturato All Season SF2 migliorano la durata delle gomme fino al 50% in più rispetto al precedente Cinturato All Season Plus. E’ l’annuncio di Pirelli in seguito ai test condotti internamente e con Dekra. Un risultato ottenuto grazie all’utilizzo di nuovi materiali nelle mescole e una migliore rigidità nel disegno del battistrada. La mescola del battistrada adattivo – secondo Pirelli – offre anche una minore resistenza al rotolamento rispetto ai suoi principali concorrenti nei test Dekra. I test effettuati dal Dekra Test Center a gennaio 2021 in Spagna, Svezia e Italia hanno messo a confronto i Pirelli Cinturato All Season SF2, Michelin CrossClimate +, Goodyear Vector 4 Season Gen3 e Bridgestone Weather Control A005 Evo nella misura 205/55R16 94v. La minore resistenza al rotolamento riduce anche il consumo di energia a vantaggio delle auto elettriche equipaggiate con pneumatici Pirelli Elect.

COME SONO CAMBIATE LE PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF2

Le novità delle gomme Pirelli Cinturato All Season SF2 hanno permesso di conseguire la classificazione B sull’etichetta energetica degli pneumatici in resistenza al rotolamento per la maggior parte della gamma. Nei test comparativi interni tra il nuovo Cinturato All Season SF2 e il precedente Cinturato All Season Plus la frenata è migliorata su asciutto (di 3,5 metri) e su bagnato (circa 2 metri). Le prestazioni rispetto alla versione precedente dello pneumatico sono migliorate anche sulla neve – promette Pirelli – in tenuta di strada e frenata (circa 1 metro in meno).

MISURE GOMME 4 STAGIONI PIRELLI CINTURATO ALL SEASON SF2

A quali automobilisti Pirelli consiglia di montare le gomme 4 stagioni Cinturato All Season SF2? “Sono ideali per i conducenti che utilizzano l’auto principalmente in città, non vivono in zone montuose, guidano con tempo temperato e fanno circa 25.000 chilometri all’anno”. Chi invece cerca le massime prestazioni dovrebbe considerare il cambio gomme invernali. Le gomme Pirelli Cinturato All Season SF2 sono disponibili in 65 misure, da 15 a 20 pollici, per le city car, le crossover e le berline di medie dimensioni.