Pirelli amplia la gamma Elect: anche per Lamborghini URUS SE

L’evoluzione tecnologica nel settore automobilistico non si ferma mai, e una delle aree più cruciali di sviluppo è rappresentata dagli pneumatici. Pirelli, leader mondiale nella produzione di pneumatici ad altissime prestazioni, ha presentato una variante di pneumatici Elect specifici per la Lamborghini URUS, il SUV ad alte prestazioni frutto della collaborazione tra Pirelli e Lamborghini. Le nuove gommeampliano la gamma di pneumatici disponibili per la URUS, offrendo una combinazione perfetta di prestazioni elevate, comfort di guida e sicurezza su strada.

PIRELLI E LAMBORGHINI: TEST PNEUMATICI FINO A -30° C

Il percorso di sviluppo di queste gomme è stato lungo e impegnativo, con Pirelli e Lamborghini che hanno collaborato da Nardò, il celebre circuito dove si superano in sicurezza i 300 km/h, fino al circolo polare artico, affrontando temperature estreme fino a -30°C. Il risultato di questo intenso lavoro sono quattro varianti di pneumatici:

Pirelli PZero da 21″, 22″, 23″

Pirelli Scorpion Winter 2 da 22″, appositamente realizzati per la nuova Lamborghini URUS SE, la prima variante plug-in hybrid del SUV italiano.

COSA CAMBIA CON LE GOMME PIRELLI ELECT

Gli pneumatici Elect sono caratterizzati da una struttura, un battistrada e mescole ottimizzati per resistere alla coppia elevata della Lamborghini Urus, per sopportare i carichi, ridurre la rumorosità da rotolamento e favorire la durata delle batterie grazie a una ridotta resistenza al rotolamento. Queste tecnologie consentono alle gomme Pirelli di esaltare le caratteristiche delle auto elettrificate, garantendo al contempo prestazioni ottimali su strada.

LA GAMMA PIRELLI ELECT E WINTER PER LA LAMBORGHINI URUS

La gamma Pirelli Elect per la Lamborghini URUS include tre varianti P Zero, progettate per rispondere a esigenze diverse e complementari della vettura:

Il modello da 21″ enfatizza il comfort di guida

enfatizza il quello da 23″ è il più performante e richiesto, offrendo un feeling di sterzo reattivo, preciso e prevedibile sia su strada che in pista, secondo Pirelli.

“Grazie a profili e materiali sviluppati appositamente per sostenere le forze elevate a cui è sottoposta la vettura, i fenomeni di surriscaldamento e abrasione sono minimizzati, permettendo anche manovre estreme come il drifting”, commenta Pirelli.

Per affrontare le sfide della stagione fredda, Pirelli ha introdotto lo Scorpion Winter 2, il più recente aggiornamento dello pneumatico invernale progettato per i SUV. Dotato di una struttura 3D del disegno battistrada, questo pneumatico assicura sicurezza su neve grazie alle sue lamelle che mantengono efficacia per tutta la durata dello pneumatico. Per la Lamborghini URUS SE, Pirelli ha sviluppato una mescola specifica testata al circolo polare artico, garantendo una trazione superiore anche su fondi scivolosi e basse temperature.