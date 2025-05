Michelin presenta X Works Z2 e D2: durata fino +25%

Nel mondo dei trasporti e delle attività nei cantieri, ogni chilometro conta, ed è proprio da questa esigenza concreta che Michelin ha sviluppato la nuova gamma X Works Z2 e D2. Progettata per operare nelle condizioni più impegnative, questa linea di pneumatici coniuga risparmio di carburante, durata ottimizzata e robustezza con una vocazione sempre più chiara: accompagnare le flotte nella transizione ecologica. Nei prossimi paragrafi vi raccontiamo come sono fatte le nuove gomme Michelin X Works Z2 e D2.

MAGGIORE RISPARMIO DI CARBURANTE E MENO EMISSIONI

Una delle caratteristiche più rilevanti degli pneumatici X Works Z2 e D2 è la ridotta resistenza al rotolamento, ottenuta grazie a un battistrada completamente riprogettato. Il risultato di queste innovazioni, spiega Michelin, si riflette su:

Minore consumo di carburante

Minori emissioni di CO₂

Meno rumore su strada, particolarmente percepibile con un design tassellato del battistrada

Non è un caso se i MICHELIN X Works Z2 sono, per il Costruttore, i primi pneumatici per asse sterzante del settore a ricevere l’etichetta B in resistenza al rotolamento. La trazione, infine, è un altro punto forte su tutti i tipi di terreno, anche con temperature inferiori a 7 °C, grazie alla marcatura 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), che certifica l’utilizzo in ogni stagione.

PIÙ CHILOMETRI, PIÙ EFFICIENZA CON GLI PNEUMATICI MICHELIN

Michelin ha fatto della sicurezza e dell’efficienza dal primo all’ultimo chilometro la sua missione, che si riflette anche sugli pneumatici per i mezzi da lavoro. In un settore dove ogni fermo macchina pesa sui costi operativi, la durata dello pneumatico non è un dettaglio, ma una priorità per le flotte. La nuova gamma promette, rispetto alla generazione precedente, fino a:

+10% di durata sull’ asse sterzante

sull’ +25% di durata sull’asse motore

Inoltre, i nuovi pneumatici X Works Z2 e D2 sono particolarmente robusti: con un indice di carico 158/150, possono sostenere 8,5 tonnellate per asse in allestimento singolo. Questo li rende particolarmente compatibili anche con i veicoli elettrici di nuova generazione, sempre più diffusi anche nel settore industriale.

La carcassa Michelin è già progettata per essere riutilizzata: il 90% è idoneo per la ricostruzione REMIX, riducendo i costi e l’impatto ambientale. Inoltre, le protezioni laterali rinforzate aumentano la resistenza ai danni da urto.

MICHELIN AIUTA AD AUMENTARE LA REDDITIVITÀ

Nel settore cava, cantiere e gestione rifiuti, le sfide sono molte: costi del carburante in aumento, normative ambientali sempre più stringenti e la necessità di minimizzare i tempi di inattività. Michelin risponde a queste esigenze assicurando:

Più chilometri , meno soste

, meno soste Più efficienza , meno emissioni

, meno emissioni Più robustezza, meno costi imprevisti

La gamma X Works Z2 e D2 è l’investimento intelligente anche per le flotte che vogliono essere competitive e sostenibili. I nuovi pneumatici Z2 e D2 saranno disponibili inizialmente nella misura 315/80 R22.5 a partire dal 1° giugno 2025, seguiti in autunno dalle varianti 13R22.5 e 385/65 HL.