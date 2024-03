Michelin è la marca di gomme preferita sulle auto nuove negli USA

Gli automobilisti USA hanno pochi dubbi sulla marca migliore di pneumatici di primo equipaggiamento. L’ultima indagine sulla soddisfazione dei clienti delle Case auto per gli pneumatici di serie condotta da JD Power, elegge ancora una volta Michelin leader incontrastata nel mercato degli pneumatici OE, mantenendo il primo posto in diverse categorie. Il sondaggio rivela interessanti trend nel settore degli pneumatici, con particolare enfasi sul divario di soddisfazione tra i veicoli elettrici (EV) e quelli a combustione interna (ICE). Ecco quali sono le migliori marche di gomme secondo gli automobilisti americani.

MIGLIORI MARCHE DI GOMME: CRESCE IL DIVARIO TRA ICE ED EV

Il rapporto di JD Power evidenzia che i proprietari di veicoli elettrici continuano a lamentare un’usura più rapida degli pneumatici rispetto ai veicoli ICE. Nulla di nuovo, poiché questo fenomeno è attribuito principalmente al maggior peso e alla coppia più alta tipica degli EV. Ashley Edgar, direttore senior di benchmarking e mobilità alternativa presso JD Power, ha sottolineato che “questo divario di soddisfazione rappresenta un’opportunità per educare i proprietari di veicoli elettrici sulle differenze di prestazioni degli pneumatici”.

Edgar ha anche affermato che “a causa del conflitto tra la massimizzazione dell’autonomia dei veicoli e l’ottimizzazione dell’usura degli pneumatici per i veicoli elettrici, i produttori di pneumatici e le Case automobilistiche devono lavorare insieme per superare la sfida senza sacrificare completamente le prestazioni degli pneumatici”.

L’INDAGINE JD POWER SULLE MIGLIORI MARCHE DI GOMME DI SERIE

Lo studio JD Power 2024, che ha coinvolto oltre 31.000 proprietari di veicoli acquistati tra il 2022 e il 2023, valuta la soddisfazione del cliente in quattro aree chiave:

comfort di guida;

di guida; usura degli pneumatici;

degli pneumatici; trazione /maneggevolezza;

/maneggevolezza; aspetto degli pneumatici;

I segmenti dei veicoli considerati includono lusso, autovetture, sportive ad alte prestazioni e autocarri/utilità.

LE MIGLIORI MARCHE DI PNEUMATICI AUTO DI PRIMO EQUIPAGGIAMENTO

Michelin è in testa come nell’indagine precedente, confermandosi al primo posto nel segmento delle auto premium per il 21° anno consecutivo con un punteggio di 834. Al secondo e terzo posto troviamo rispettivamente Goodyear (812) e Continental (811). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

Per quanto riguarda le marche di pneumatici per autovetture, Michelin ha ottenuto ancora il punteggio più alto, 823, seguita da Goodyear (811) e Kumho (799). Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza.

Nel segmento della auto sportive ad alte prestazioni, Michelin ha mantenuto la sua posizione di leadership con un punteggio di 833, staccando Pirelli (798) e Goodyear (788) sotto la media del punteggio (809).

Infine, nel segmento autocarri, Falken ha conquistato il primo posto con un punteggio di 818, seguita da BFGoodrich (812) e Hankook (804). Michelin controlla la classifica dal 4° posto. Clicca l’immagine sotto per vedere la classifica completa a tutta larghezza e se non conosci le differenze, approfondisci le parentele tra marche di pneumatici e cosa cambia tra prima, seconda e terza linea.