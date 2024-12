Michelin e Brembo: la partnership strategica su pneumatici e freni

Nel panorama in continua evoluzione e trasformazione dell’automotive, due colossi dell’industria, Michelin e Brembo, hanno annunciato una partnership strategica destinata a ridefinire gli standard di sicurezza, comfort e prestazioni dei veicoli. L’accordo mette insieme l’esperienza e l’eccellenza tecnologica di Brembo nei sistemi frenanti con l’innovazione di Michelin negli pneumatici e nei materiali, dando vita a soluzioni intelligenti di nuova generazione.

MICHELIN E BREMBO: SINERGIA DI COMPETENZE

Brembo, riconosciuta a livello globale per la sua leadership nello sviluppo di sistemi frenanti avanzati e anche sostenibili, come raccontiamo in questo approfondimento, e Michelin, esperta nella modellazione degli pneumatici e nello sviluppo di software basati sull’intelligenza artificiale, hanno unito le loro risorse per creare un ecosistema basato sull’interconnessione tra veicolo e componente.

Alla base della collaborazione c’è un avanzato sistema di scambio dati in tempo reale tra il software delle soluzioni connesse Michelin e il rivoluzionario sistema frenante SENSIFY di Brembo. Grazie ai dati forniti da Michelin sui parametri di aderenza, usura e carico degli pneumatici, SENSIFY può ottimizzare il controllo e la gestione della frenata con una precisione senza precedenti, secondo quanto dichiarato dalle due aziende.

TECNOLOGIE ALL’AVANGUARDIA

Il contributo di Michelin si fonda su decenni di esperienza nella simulazione e nella modellazione degli pneumatici. Soluzioni software come Michelin SmartWear, Michelin SmartLoad e Michelin SmartGrip rappresentano un balzo in avanti nella capacità di monitorare in tempo reale le condizioni degli pneumatici e fornirne i dati al veicolo. Queste informazioni, integrate nel sistema SENSIFY, permettono a Brembo di applicare algoritmi avanzati e intelligenza artificiale per controllare in modo indipendente ogni ruota. Il risultato è una frenata personalizzata per ciascuna situazione, con tempi di risposta ottimizzati e una stabilità del veicolo significativamente migliorata.

TEST MICHELIN – BREMBO: FINO A 4 METRI IN MENO IN FRENATA

La flessibilità e scalabilità del sistema lo rendono facilmente integrabile nei modelli di auto più avanzati, offrendo una guida più sicura e fluida. I test iniziali della collaborazione sono stati condotti sia in ambiente virtuale sia su pista. Durante la prima fase, i modelli di pneumatici e gli algoritmi di Michelin sono stati integrati con i sistemi frenanti di Brembo in simulazioni avanzate. Nella seconda fase, le prove fisiche presso il Centro di Ricerca Michelin hanno confermato i risultati virtuali, dimostrando significativi miglioramenti nelle prestazioni.

Tra i dati più impressionanti vi è la riduzione delle distanze di frenata fino a quattro metri in situazioni di emergenza, una differenza che può risultare cruciale per evitare incidenti. Inoltre, i test hanno evidenziato una migliore stabilità laterale, tempi di risposta più rapidi e un controllo ottimale della trazione.

VISIONE COMUNE PER IL FUTURO DELLA PARTNERSHIP TRA MICHELIN E BREMBO

Serge Lafon, Presidente della Business Line Primo Equipaggiamento Automotive di Michelin, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda iconica come Brembo. Questa alleanza rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più sicuro e sostenibile per la mobilità.”

Daniele Schillaci, CEO di Brembo, ha aggiunto: “La combinazione delle nostre competenze dimostra il potere della collaborazione tecnologica. Con SENSIFY, ci avviciniamo sempre più a una visione di zero incidenti.”