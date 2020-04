Le 10 migliori gomme estive per auto sportive 2020

Le gomme estive da 19 pollici non devono solo essere larghe: ecco il test e la classifica con pro e contro delle 10 migliori gomme estive per auto sportive 2020

Nella scelta degli pneumatici per auto sportive non basta basarsi sul “paradigma larghezza”. Lo dimostra il test dei colleghi tedeschi di Autobild che hanno valutato le 10 migliori gomme estive 2020 da 245/35 R19 e 265/35 R19. Ecco la classifica pneumatici estivi più performanti per auto sportive.

IL TEST DELLE MIGLIORI GOMME ESTIVE DA 19 POLLICI

Il test delle gomme estive per auto sportive della rivista tedesca si è svolto in Texas, ma su con un’auto tedesca. Il circuito Continental Uvalde Proving Grounds in Nord America è stato il terreno di confronto tra le 10 migliori gomme stive nelle misure da 245/35 R19 e 265/35 R19. Non è un caso se in testa alla classifica Michelin sia accompagnata proprio dalle gomme Continental: sono risultate tra le migliori anche nei test pneumatici estivi 2020 del TCS. Il sole del Texas ha messo a dura prova le gomme estive con doppia calettatura che servono per la Mercedes C63 AMG. Ecco di seguito la classifica delle migliori 10 gomme estive 2020 per auto sportive con pro e contro dei giornalisti tedeschi.

1.CONTINENTAL SPORTCONTACT6

Tra le migliori gomme estive 2020 per auto sportive, gli pneumatici Continental Sportcontact6 sono in testa alla classifica con ottimi risultati. Secondo i collaudatori gli pneumatici estivi Continental spiccano per precisione di guida.

Pro:

– doti dinamiche;

– frenata ridotta su asciutto e bagnato;

– stabilità in curva su bagnato.

Contro:

– prezzo;

– comfort nella media.

2.MICHELIN PILOT SPORT 4S

Le gomme estive Michelin Pilot Sport 4S finiscono in cima alla classifica dei 10 migliori pneumatici estivi da 19 pollici, subito dietro Continental. Per i collaudatori, le gomme Michelin meritano il massimo dei voti per le prestazioni “a tutto tondo”: molto equilibrate sia su asciutto che su bagnato.

Pro:

– guida su bagnato e asciutto;

– precisione dello sterzo;

– controllo dell’aquaplaning;

– distanze di frenata ridotte.

Contro:

– il prezzo più alto del test.

3.GOODYEAR EAGLE F1 SUPERSPORT

Le gomme estive Goodyear Eagle F1 Supersport da 19 pollici sono state giudicate positivamente dai collaudatori soprattutto in curva e sull’asciutto. Prestazioni che hanno un rovescio della medaglia: i contro qui sotto.

Pro:

– stabilità in curva;

– guida su asciutto;

– precisione di sterzo;

– distanza di frenata su asciutto e bagnato;

– comfort.

Contro:

– rumore;

– resistenza al rotolamento.

4.HANKOOK VENTUS S1 EVO²

Le gomme estive Hankook Ventus S1 Evo² sono tra le più equilibrate su asciutto e bagnato della classifica 2020: per i collaudatori hanno buone prestazioni medie.

Pro:

– prestazioni equilibrate;

– stabili su asciutto e bagnato;

– poco rumorosi;

– bassa resistenza al rotolamento;

– prezzo adeguato.

Contro:

– risposta dello sterzo meno pronta.

5.VREDESTEIN ULTRAC VORTI

Gli pneumatici estivi Vredestein Ultrac Vorti sono come Hankook le gomme mediamente più equilibrate della classifica centrale e chiudono il terzetto di quelle “consigliate” a pieni voti.

Pro:

– stabilità in curva;

– buon comportamento dinamico;

– precisione sterzo;

– controllo dell’aquaplaning;

– spazi di frenata ridotti su asciutto;

– prezzo.

Contro:

– resistenza al rotolamento.

6.FALKEN AZENISS FK510

Le gomme estive Falken Azeniss FK510 sono tra le migliori della classifica per le performance su bagnato, meno su asciutto.

Pro:

– sterzo preciso su bagnato;

– distanza di frenata breve su asciutto e bagnato;

– comfort;

– prezzo.

Contro:

– sottosterzo su asciutto;

– resistenza al rotolamento.

7.YOKOHAMA ADVAN SPORT V105

Le gomme stive Yokohama Advan Sport V105 da 19 pollici sono come le Falken, tra i votati “discreti”, ma si comportano meglio su asciutto che su bagnato.

Pro:

– prestazioni bilanciate e frenata breve su asciutto;

– maneggevolezza su bagnato.

Contro:

– spazi di frenata su bagnato;

– resistenza al rotolamento;

– comfort;

– prezzo.

8.TOYO PROXES SPORT

Le gomme estive Toyo Proxes Sport da 19 pollici sono l’ultima scelta “discreta” secondo la classifica di Autobild per le buone prestazioni medie, ma non sempre.

Pro:

– spazi di frenata su asciutto;

– controllo acquaplaning;

– prezzo.

Contro:

– sottosterzo su asciutto e bagnato;

– sterzo meno pronto;

– comfort discreto.

9.MICHELIN PILOT SPORT CUP 2

Le gomme estive Michelin Pilot Sport Cup2 sono le gemelle più sportive delle migliori gomme Michelin in classifica. Hanno una doppia anima: omologate per circolare su strada e supersportive per girare in pista. Ma è anche il motivo per cui i tester tedeschi le hanno consigliate con riserva.

Pro:

– ottime prestazioni su asciutto;

Contro:

– prestazioni su bagnato.

10.NANKANG NOBLE SPORT NS-20

Tra le migliori gomme estive 2020 da 19 pollici i colleghi tedeschi posizionano le gomme Nankang Noble Sport Ns-20, in ultima posizione: non consigliate.

Pro:

– sicurezza in aquaplaning;

– prezzo.

Contro:

– spazio di frenata lungo su asciutto e bagnato;

– poca maneggevolezza;

– resistenza al rotolamento;

– sterzo lento.