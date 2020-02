I migliori pneumatici estivi per SUV e auto 2020

Il test pneumatici estivi per SUV e auto 2020 mette a confronto 28 gomme estive 235/55 R17 e 225/40 R18: 2 pneumatici poco consigliati o insicuri

I migliori pneumatici estivi 2020 testati dal Touring Club Svizzero sono stati scelti tra 28 gomme estive 235/55 R17 e 225/40 R18 per auto e SUV. Molti promossi tra le gomme estive coinvolte nel test 2020 e qualche bocciato. Scegliere le gomme stive puntando sul costo non garantisce prestazioni sicure in tutte le condizioni di guida. Ecco i risultati con commenti e video delle migliori gomme estive 2020 e di quelle meno performanti.

LE GOMME ESTIVE PER AUTO, SUV E FURGONI NEL TEST TCS 2020

Nel test gomme estive 2020 il TCS ha messo alla prova complessivamente 28 pneumatici estivi per SUV e auto di dimensioni medie. 12 pneumatici 235/55 R17 adatti ad equipaggiare SUV e furgoni (Audi Q3, VW Tiguan e T6, Ford Galaxy o Mercedes Classe V) e 18 gomme 225/40 R18 per auto di classe media comeAudi A3, VW Golf, Renault Megane, Mazda 3 o Peugeot 308. Come in ogni comparative di gomme, i test sono stati effettuati valutando performance su asciutto e bagnato, sicurezza in caso di emergenza e risparmio di carburante.

RISULTATI TEST GOMME ESTIVE 235/55 R17

Le migliori gomme estive per SUV e furgoni 2020 235/55 R17, nel video qui sopra, secondo il TCS sono Michelin Primacy 4, Bridgestone Turanza T005, Maxxis Premitra 5 e Pirelli Cinturato P7, tutte con voto “molto consigliato”. Meno equilibrate delle precedenti ma comunque “consigliate” sono le gomme estive Hankook Ventus Prime 3, Semperit Speed-Life 2 SUV, Yokohama BluEarth RV-02, Continental Eco Contact 6, Esa+Tecar Spirit Pro Kumho Ecsta HS5, Kleber Dynaxer HP 3. A causa delle carenze sul bagnato, il TCS ha bocciato le gomme estive Laufenn S-Fit EQ, marca budget di Hankook al debutto in Europa.

TEST GOMME ESTIVE 225/40 R18

Nel test delle gomme estive 225/40 R18 per auto primeggiano Continental Premium Contact 6, Michelin Pilot Sport 4, Goodyear Eagle F1 Asym 5 e Maxxis Victra Sport 5 per le prestazioni equilibrate in tutte le condizioni di prova. Come mostra il video qui sopra sono solo “consigliate” invece le gomme estive Nexen N‘Fera Sport, Sava Intensa UHP2, Vredestein Ultrac Vorti, Falken Azenis FK510, Bridgestone Potenza S001, Kumho Ecsta PS71, Nokian Powerproof, Pirelli P Zero, Toyo Proxes Sport, Hankook Ventus S1 e Cooper Zeon CS-Sport. A causa di carenze nelle prove su asfalto bagnato invece le gomme estive Rotalla Setulla S-Pace RU01 sono solo “consigliate con riserva”.