Kleber Dynaxer HP5: i nuovi pneumatici con know how Michelin

Il mercato degli pneumatici estivi continua a dominare il settore, rappresentando oltre la metà della domanda complessiva secondo i dati di vendite in Europa. L’evoluzione dei modelli di auto, con SUV sempre più numerosi nei listini, ha portato a un incremento significativo delle dimensioni degli pneumatici, con una crescita del 51% di quelli superiori ai 18 pollici tra il 2019 e il 2023. Per rispondere a queste tendenze, Kleber (Brand di Michelin), ha realizzato il nuovo Dynaxer HP5, uno pneumatico estivo progettato per garantire prestazioni ottimali in termini di sicurezza, durata e sostenibilità ambientale.

KLEBER DYNAXER HP5: PNEUMATICI CON DNA MICHELIN

Il Kleber Dynaxer HP5 è disponibile in 237 dimensioni per autovetture e in 142 per SUV, coprendo quasi il 90% del mercato. Con misure che vanno dai 16 ai 22 pollici, questa gamma si adatta alle più svariate esigenze degli automobilisti, offrendo una soluzione affidabile e sicura, basata sull’esperienza Michelin nella produzione degli pneumatici. In questo approfondimento parliamo delle parentele tra le varie marche di pneumatici.

INNOVAZIONI TECNOLOGICHE PER UNA GUIDA PIÙ SICURA

Il nuovo Kleber Dynaxer HP5 si distingue per un’ampia serie di miglioramenti tecnologici:

Canali di drenaggio ampliati . La resistenza al rotolamento è stata ridotta dell’8% rispetto alla versione precedente, mentre il battistrada è stato progettato con 3, 4 o 5 canali longitudinali in base alla larghezza dello pneumatico. Questa configurazione consente un’evacuazione dell’acqua più efficiente, migliorando l’aderenza sul bagnato del 5% e sull’asciutto del 2%.

. La resistenza al rotolamento è stata ridotta dell’8% rispetto alla versione precedente, mentre il battistrada è stato progettato con 3, 4 o 5 canali longitudinali in base alla larghezza dello pneumatico. Questa configurazione consente un’evacuazione dell’acqua più efficiente, e sull’asciutto del 2%. Tecnologia Max Wear-Grip: una nuova mescola del battistrada che incrementa la durata chilometrica e le prestazioni di frenata del 5% rispetto alla generazione precedente. Questo si traduce in maggiore sicurezza e minor usura, con conseguente riduzione della necessità di sostituzione degli pneumatici.

UN PASSO AVANTI NELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Uno studio sul ciclo di vita del Kleber Dynaxer HP5 ha evidenziato una riduzione del 7% dell’impatto ambientale complessivo rispetto alla generazione precedente. Questo risultato è particolarmente significativo, considerando che l’80% dell’impronta ecologica di uno pneumatico deriva dalla fase di utilizzo. Le migliorie in termini di sostenibilità derivano da tre fattori chiave, secondo l’azienda:

Maggiore durata con un incremento del 5%, lo pneumatico necessita di sostituzioni meno frequenti, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti.

con un incremento del 5%, lo pneumatico necessita di sostituzioni meno frequenti, riducendo il consumo di materie prime e la produzione di rifiuti. Minore resistenza al rotolamento, consente di ridurre il consumo di carburante e l’emissione di particelle di usura, contribuendo alla diminuzione dell’impatto ambientale.

consente di ridurre il consumo di carburante e l’emissione di particelle di usura, contribuendo alla diminuzione dell’impatto ambientale. Produzione europea localizzata nei mercati di riferimento che consente di abbattere le emissioni legate alla logistica, garantendo una filiera più sostenibile.

Michel Saint-Martin, sviluppatore degli pneumatici Kleber, ha dichiarato: “Questa è attualmente la migliore gamma di prodotti estivi Kleber. Abbiamo notevolmente migliorato le performance connesse alla sicurezza, sia in condizioni di bagnato sia di asciutto: lo pneumatico è sicuro in ogni circostanza. Inoltre, grazie al nuovo e innovativo design del battistrada e all’ottimizzazione della mescola, abbiamo ridotto l’impatto ambientale diminuendo la resistenza al rotolamento e aumentando la durata.”