Jeep Renegade: misure pneumatici di serie e alternativi

Le misure pneumatici della Jeep Renegade spaziano da 16 a 19 pollici: ecco l’elenco completo delle gomme di serie o alternative per ogni versione

Hai una Jeep Renegade o vorresti comprarla ma non sei convinto delle misure pneumatici che ha di serie? Spesso può essere conveniente passare dalle misure pneumatici standard a quelle alternative, oppure montare pneumatici di misura più piccola se previsti su un tipo specifico di auto. Ecco la lista completa delle misure gomme Jeep Renegade 2021 che include gli pneumatici standard e quelli optional in base all’allestimento.

MISURE PNEUMATICI: QUANDO PASSARE A UNA DIMENSIONE DIVERSA

Sapere qual è la misura degli pneumatici che può montare un’auto non è solo una necessità che appaga gli occhi, ma anche un vantaggio di costo per il cambio gomme. Si risparmia quando si montano pneumatici estivi e invernali con un doppio treno di gomme. Montare gli pneumatici invernali più piccoli può essere vantaggioso anche nella guida su neve, come spieghiamo in questo video. Ma non solo, la necessità di scegliere misure di pneumatici diverse è frequente anche quando si acquista un’auto usata e si vuole fare un upgrade (o un downgrade se le gomme più grandi sono costose da sostituire). Ovviamente nella scelta delle gomme bisogna sempre fare due considerazioni importanti:

– passare da una misura pneumatici all’altra diventa vantaggioso se si può utilizzare lo stesso cerchio;

– le misure pneumatici alternative nel libretto di circolazione (quadrante 3), sono le uniche che è possibile montare, a meno di montare ruote più grandi non previste in sede di omologazione sfruttando il decreto ruote. Diversamente bisogna attenersi solo ed esclusivamente alle misure pneumatici approvate in sede di omologazione di quel modello con quell’allestimento specifico. Tra una versione e l’altra spesso le misure di pneumatici diventano una leva commerciale per i Costruttori, proprio come le dimensioni gomme della Jeep Renagade da 16 a 19 pollici.

MISURE PNEUMATICI JEEP RENEGADE 1.0 T3 120 CV e 1.3 T4 150 CV

– 215/65 R16 98 H con cerchi in lega standard;

– 215/60 R17 96 H con cerchi in lega e gomme 4 stagioni optional;

– 225/55 R18 98 V con cerchi in lega (di serie su 80th Anniversary oppure optional in base all’allestimento);

– 205/55 R19 con cerchi in lega (optional solo su Limited);

MISURE PNEUMATICI JEEP RENEGADE 1.3 T4 DDCT 150CV S

– 235/45 R19 99H con cerchi in lega standard;

MISURE PNEUMATICI JEEP RENEGADE IBRIDA PLUG-IN 1.3 T4 PHEV 4XE 190 CV

– 215/60 R17 96 H con cerchi in lega standard;

– 215/60 R17 96 H con cerchi in lega e gomme 4 stagioni optional;

– 225/55 R18 98 V con cerchi in lega (di serie su 80th Anniversary oppure optional in base all’allestimento);

– 205/55 R19 con cerchi in lega (optional);

– 235/45 R19 99H con cerchi in lega standard;

MISURE PNEUMATICI JEEP RENEGADE 1.6 MULTIJET 130 CV

– 215/60 R17 96 H con cerchi in lega standard;

– 215/60 R17 96 H con cerchi in lega e gomme 4 stagioni optional;

– 225/55 R18 98 V con cerchi in lega (di serie su 80th Anniversary oppure optional in base all’allestimento);

– 205/55 R19 con cerchi in lega (optional in base all’allestimento);

MISURE PNEUMATICI JEEP RENEGADE 1.6 MULTIJET 130 CV S

– 235/45 R19 99H con cerchi in lega standard;