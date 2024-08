Hankook: Ventus S1 evo Z omologate per la AMG GT Coupé

Hankook e Mercedes-AMG hanno ufficializzato un accordo molto interessante per la fornitura in primo equipaggiamento degli pneumatici Ventus S1 evo Z. Gli pneumatici Ultra-Ultra-High-Performance (UUHP) hanno ottenuto la prima approvazione del Costruttore tedesco e quindi saranno forniti con omologazione specifica di serie sulle Mercedes-AMG GT Coupé.

SPECIFICHE TECNICHE HANKOOK VENTUS S1 EVO Z PER AMG GT

Lo pneumatico Ventus S1 evo Z è stato sviluppato per soddisfare elevate esigenze dinamiche della Mercedes-AMG GT Coupé, una vettura sportiva a trazione integrale con una potenza fino a 585 CV. Ecco perché il Costruttore tedesco ha fatto ricorso a pneumatici UUHP. Le gomme Hankook Ventus S1 evo Z sono caratterizzate da un disegno del battistrada sportivo su misura e una mescola modificata che garantiscono un’aderenza ottimale anche in condizioni di guida in pista.

Hankook spiega che un elemento caratterizzante del Ventus S1 evo Z è l’integrazione di un “cap ply”, cioè una cintura a zero gradi, ibrida in aramidico rinforzato, sviluppato per contrastare la deformazione dello pneumatico dovuta alla forza centrifuga alle alte velocità. Questo aspetto è particolarmente importante per la Mercedes-AMG GT Coupé, capace di raggiungere una velocità massima di 315 km/h in pista. Inoltre, l’uso dell’aramide riduce la deformazione del battistrada dovuta alle forze laterali, garantendo una maneggevolezza neutra e controllabile, secondo il costruttore di pneumatici.

MESCOLA PNEUMATICI HANKOOK VENTUS S1 EVO Z MO1

La nuova mescola del battistrada del Ventus S1 evo Z, arricchita con un maggiore contenuto di silice, agevola una migliore aderenza e rigidità in tutte le condizioni atmosferiche. Hankook sottolinea che nel caso degli pneumatici omologati per la Mercedes AMG, permette al battistrada di avere una migliore aderenza alla superficie stradale, ottimizzando le prestazioni di frenata e garantendo una resistenza al calore elevato causato da sollecitazioni estreme cui sono sottoposti gli pneumatici. Nel video sotto spieghiamo come sono fatti gli pneumatici e a cosa serve la silice.

OMOLOGAZIONE E TEST HANKOOK VENTUS S1 EVO Z PER AMG GT

Gli pneumatici Hankook, nelle misure 295/35 ZR20 (105Y) XL anteriori e 305/35 ZR20 (107Y) XL posteriori per la Mercedes AMG GT sono prodotti presso lo stabilimento Hankook di Rácalmás, in Ungheria. La marcatura degli pneumatici con il contrassegno “MO1” sul fianco, indicante l’omologazione specifica per la Mercedes-AMG. Lo sviluppo di questi pneumatici ha affrontato sfide significative, non ultime le tempistiche ridotte a soli otto mesi, rispetto ai soliti due anni.

I test intensivi di maneggevolezza sull’asciutto sono stati condotti sulla sezione Nordschleife del Nürburgring, uno dei circuiti più difficili al mondo. “Siamo orgogliosi di essere il produttore di primo equipaggiamento della nuova Mercedes-AMG GT Coupé, un modello ad alte prestazioni con un comportamento di guida particolarmente sportivo. Per noi questa è la conferma che i nostri prodotti soddisfano i requisiti più elevati”, afferma Sanghoon Lee, Presidente e COO di Hankook Tire Europe. “Con le sue eccezionali caratteristiche di maneggevolezza e la tecnologia derivata dal motorsport, Hankook Ventus S1 evo Z costituisce il partner perfetto per il modello di punta della gamma Mercedes-AMG”.